Pred Hajdukom je najvažnija utakmica sezone: 'Trebaju na to paziti...'

Uoči prve utakmice play-offa Konferencijske lige između Hajduka i poljskog Rakówa, koja se igra u četvrtak navečer (početak u 21.00) na Poljudu, porazgovarali smo s Tomislavom Bušićem, bivšim napadačem splitskih "Bilih".

Bušić, najbolji strijelac prvenstva u sezoni 2004./2005., kada je Hajduk posljednji put osvojio naslov prvaka, za Net.hr je analizirao ključne aspekte susreta koji Hajduku može donijeti europsku jesen nakon dugih 16 godina čekanja.

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"Mislim da je to najvažnija utakmica ove sezone, a ide im na ruku što igraju pred domaćom publikom. Treba ući hladne glave, ali opet, treba nam rezultat, trebamo napasti. Trebamo pokušati pobijediti utakmicu jer treba iskoristiti domaći teren i naše navijače", istaknuo je Bušić na početku razgovora.

S obzirom na to da Hajduk čak 16 godina čeka nastup u skupini europskog natjecanja, Bušić je podijelio svoja razmišljanja o pritisku uoči ove utakmice.

"Pritisak je uvijek na Poljudu. Svaku utakmicu je pritisak jer publika uvijek traži pobjedu Hajduka. Takav je Split grad i tako je bilo kroz povijest i uvijek će biti tako. Tako da pritisak je, ali opet jedna lijepa utakmica. Bit će ispunjen stadion i igrači moraju samo razmišljati o taktičkim zamislima što im kaže trener, da uđu motivirani i da bude dobar pristup. Utakmica je najvažnija i mislim da se može napraviti rezultat koji bi nam bio dobar, dobar da budemo mirniji malo u uzvratu."

Iako je Raków jako loše startao u domaćem prvenstvu i izgubio prve tri utakmice, Bušić je upozorio na tipične karakteristike poljskih momčadi koje bi mogle predstavljati problem za Hajduk.

"U prvenstvu nisu dobro startali, ali opet, to je poljska ekipa. Znamo da su poljske ekipe disciplinirane, čvrste, da su obrambeno jake, što se pokazalo kroz povijest u nekim prijateljskim utakmicama od prije, kad bih igrao protiv njih. Oni su stvarno dosta čvrsti i dosta dobro igraju tu obranu, tako da treba paziti na kontre. Mislim da nitko neće doći napasti na Poljudu i treba pripaziti na tu negativnu tranziciju, da se što prije vraćamo nazad. Igra se na rezultat u dvije utakmice, tako da će oni sigurno doći, po meni, braniti se na Poljudu, neće nas napasti. Ali opet, to su treneri analizirali, valjda oni znaju, i samo treba pripaziti na te kontre", zaključio je Bušić.