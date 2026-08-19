Osam minuta koje bi mogle zatresti Zelenskog: Je li 'otac vojske dronova' njegov novi izazivač?

Dramatično obraćanje u trajanju od osam minuta i poziv na izbore i to prvi put od početka rata u Ukrajini jer smijenjeni ministar obrane Mihajlo Fedorov tvrdi da korupcija šteti ukrajinskoj obrani.

"Demokracija ne smije biti talac Rusije. Moramo pronaći zakonit, siguran i realan mehanizam koji bi Ukrajini omogućio da obnovi potpuno funkcionalan demokratski proces, čak i u uvjetima dugotrajnog rata", rekao je Fedorov.

Zbog njegova poziva na izbore tijekom ratnog stanja mnogi Ukrajinci u srijedu su izišli na ulice Kijeva.

'To je nedvojbeno politička kriza'

"Suočavamo se sa sustavnom krizom upravljanja. Stari sustav prečesto funkcionira prema vlastitim pravilima. Štiti sam sebe, boji se promjena, sporo donosi odluke", dodao je Fedorov.

Najveću podršku ima kod mladih.

"Moramo vjerovati da će se to dogoditi. Jer ne znamo kada će rat završiti, a naša vlast gubi dodir sa stvarnošću i moramo je promijeniti. Nažalost, bez izbora to ne možemo", rekla je Lesia Katsalova iz Kijeva

Prema ukrajinskom ustavu, dok je ratno, izvanredno stanje - izbori su zabranjeni. Predsjednik Volodimir Zelenski još se nije javno oglasio.

"To je nedvojbeno politička kriza. Fedorov se ovim istupima promiče u predsjedničkog kandidata. Iako to sam nije rekao, ali čini se da je i lista konkurenata predsjednika Zelenskog proširuje - uz Zalužnog, bivšeg zapovjednika ukrajinskih snaga i ambasadora u Londonu, tu je i Kličko i Fedorov", objašnjava politički analitičar Božo Kovačević.

Najmlađi ministar u povijesti Ukrajine

Tko je 35-godišnji Mihajlo Fedorov? Sa samo 28 godina postao je najmlađi ministar u povijesti Ukrajine. Tada je u vladi Volodimira Zelenskog bio ministar digitalne transformacije.

Prije nego je uplovio u političke vode, bavio se digitalnim marketingom u Zaporižju. Smatra se da je najzaslužniji za takozvanu ukrajinsku vojsku dronova koja napada ciljeve duboko u Rusiji. Fedorov je osnovao i volontersku skupinu koja je provodila kibernetičke napade protiv ruskih ciljeva.

"On je ponajprije tehnokrat. Mogli bi ga usporediti s Elonom Muskom iz SAD-a. Odstranjenje Elona Muska s vlasti u Americi nije izazvalo prosvjede u - Ukrajini jest. Fedorov je očito sposoban čovjek, uveo je tu novu paradigmu ratovanja, 'gameizaciju ratovanja'. Prenošenje iskustava iz tih kompjuterskih igara na samo bojno polje", kaže Kovačević.

A umjesto Fedorova, koji je tu funkciju ministra obrane obnašao šest mjeseci - ukrajinski parlament u srijedu je potvrdio nasljednika.

"Učinit ćemo sve što možemo kako bismo obranili Ukrajinu, smanjili sposobnost Rusije za vođenje rata i prisilili neprijatelja na pravedan mir", rekao je novi ukrajinski ministar obrane Jevhen Hmara.

Mir u Ukrajini još nije na vidiku. Ali politički sukobi unutar zemlje sve su snažniji.