Politico tvrdi: 'Zelenski je uspio učiniti ono što se činilo nemoguće! Uvjerio je Ameriku'

Nakon sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa s ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim, američki Senat velikom većinom podržao je nastavak postupka donošenja novih sankcija protiv država koje kupnjom ruske nafte financiraju rat u Ukrajini. Zelenski je glasanje pratio iz galerije Senata.

Potpora novim sankcijama pokazuje da se politički položaj Ukrajine u Washingtonu poboljšava usporedno s njezinim uspjesima na bojištu, piše Politico.

Bio je to veliki preokret nakon njegovog napetog posjeta Ovalnom uredu u veljači prošle godine, kada se pred kamerama sukobio s Trumpom i njegovim suradnicima. Ovoga puta Zelenski je iz Bijele kuće izašao zadovoljan. Uspio je učiniti ono što se prošle godine činilo nemogućim — uvjerio je Ameriku da Ukrajina može pobijediti Rusiju u ratu.

'Plan je dovesti Putina za pregovarački stol'

Predloženi zakon Trumpu bi omogućio uvođenje sankcija Rusiji i državama koje joj pomažu zaobići postojeće mjere. Predviđa i carine do 100 posto na robu iz država koje kupuju najveće količine ruske nafte i plina, ponajprije Kine i Indije.

"Plan je dovesti Vladimira Putina za pregovarački stol", rekao je republikanski senator Mike Rounds nakon sastanka Zelenskog sa senatorima i dijelom zastupnika u Zastupničkom domu. Prema riječima senatora, Zelenski vjeruje da bi sankcije mogle pojačati nezadovoljstvo ratom u Rusiji i navesti Putina da ozbiljnije pristupi pregovorima.

Tražio je Patriote i Starlink

Zelenski je zastupnicima poručio da bi gospodarski pritisak mogao učvrstiti ukrajinske uspjehe na bojištu i natjerati Moskvu na pregovore. Zatražio je širi pristup američkom naoružanju. Tražio je i dozvolu za proizvodnju sustava protuzračne obrane Patriot, dodatne projektile presretače PAC-3 i nastavak pristupa satelitskoj mreži Starlink.

"Promjenu zamaha obilježili su njihovi uspjesi na bojištu", rekao je republikanski senator John Boozman.

Zelenski i finski predsjednik Alexander Stubb, koji je također posjetio Kongres, rekli su američkim zastupnicima da bi sankcije mogle imati jednak ili čak veći učinak na završetak rata od događaja na bojištu.

"Obojica smatraju da bi ovaj zakon mogao biti barem jednako učinkovit, a možda i učinkovitiji u približavanju kraja rata", rekao je republikanski senator Jim Risch.

Podsjetimo, Trump je na samitu NATO-a u Ankari najavio da će Ukrajini omogućiti proizvodnju prijeko potrebnih projektila Patriot.

Ukrajinski zastupnik Jehor Černjev, iz Zelenskijeve stranke Sluga naroda, rekao je da posljednji sastanak pokazuje kako su "prijašnji nesporazumi i proturječja stvar prošlosti". Dodao je kako SAD i Ukrajina ponovno djeluju kao saveznici. Međutim, Trump je u prošlosti naglo mijenjao stavove, a prijedlog sankcija još uvijek nije konačno usvojen.

Zastupnički dom je na ljetnoj pauzi

Vođa republikanaca u Senatu John Thune želi zakon usvojiti već ovaj tjedan, ali senatori se još moraju usuglasiti oko nekoliko spornih pitanja. Zakon ne može stupiti na snagu prije rujna jer je Zastupnički dom na ljetnoj pauzi. Dio demokratskih zastupnika protivi se tome da Trump dobije široke ovlasti za uvođenje carina do 100 posto.

Senator Richard Blumenthal, jedan od autora zakona, tvrdi da je prijedlog pažljivo sastavljen kako sankcije ne bi pogodile američke saveznike. "Pažljivo je oblikovan kako ne bismo pogodili svoje saveznike, nego Kinu i Indiju", rekao je Blumenthal.

Demokratska senatorica Jeanne Shaheen smatra da je ovaj prijedlog jedini paket sankcija koji ima realne izglede postati zakon. "Moramo razgovarati s ljudima o njihovim dvojbama. Za to imamo vremena jer se Zastupnički dom još neko vrijeme neće vratiti", rekla je.