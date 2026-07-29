Trump dao zeleno svjetlo: Amerikanci pripremaju novi udar na Putina

Američki Senat u utorak je napravio prvi korak prema usvajanju sveobuhvatnog zakona o energetskim sankcijama protiv Rusije, dok je na Capitolu boravio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Glasovanje je ujedno predstavljeno kao odavanje počasti autoru zakona, preminulom senatoru Lindseyu Grahamu, na dan njegova pogreba.

Graham je bio jedan od najutjecajnijih i najglasnijih saveznika Kijeva u američkom Kongresu tijekom četverogodišnjeg rata Rusije protiv Ukrajine, a cilj zakona jest povećati ekonomski pritisak na Moskvu zbog invazije na Ukrajinu.

Dok je glasovanje još trajalo, omjer glasova bio je 75 za i 11 protiv u proceduralnom glasovanju koje omogućuje daljnje razmatranje prijedloga zakona. Prijedlog predviđa uvođenje sankcija ruskim dužnosnicima te visokih carina Kini, Indiji i drugim zemljama kako bi se smanjila njihova ovisnost o ruskoj nafti i plinu.

Trump podupire zakon, ali postoje dvojbe

Republikanski predsjednik Donald Trump rekao je da podupire zakon, nakon što je zatražio da se u njega uključe i sankcije protiv Irana, što je i učinjeno u vrijeme kada je američki rat protiv Irana ušao u šesti mjesec.

Iako demokrati uglavnom podupiru sankcije, Trumpove ovlasti za uvođenje carina izazvale su zabrinutost zbog mogućeg rasta troškova uvoza. Te bi zabrinutosti mogle ugroziti izglede zakona za prolazak u Senatu, ali i u Zastupničkom domu kada se Kongres ponovno sastane u rujnu.

Ako zakon stupi na snagu, omogućit će Trumpu da uvede carine do 100 posto zemljama koje su veliki potrošači ruske energije, uključujući Indiju, Japan i neke države Europske unije, pri čemu bi odluka o njihovu ukidanju bila prepuštena njegovoj procjeni.

Trump: Sastanci sa Zelenskim i Netanyahuom bili su vrlo dobri

Američki predsjednik Donald Trump rekao je kasno u utorak da su njegovi sastanci s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i izraelskim predsjednikom Benjaminom Netanyahuom bili pozitivni.

U odvojenim kratkim objavama na društvenoj mreži Truth Social Trump je rekao da je s obojicom razgovarao o različitim temama, ne navodeći pojedinosti.

"Imali smo vrlo dobar sastanak! Raspravljalo se o mnogim važnim temama", napisao je Trump o sastanku s Netanyahuom.

"Razgovarali smo o mnogim stvarima. Sastanak je prošao vrlo dobro", napisao je o sastanku sa Zelenskim.