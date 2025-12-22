Nema popuštanja Moskvi: EU produljio sankcije protiv Rusije

Vijeće EU-a u ponedjeljak je produžilo ekonomske sankcije protiv Rusije zbog agresije na Ukrajinu za daljnjih šest mjeseci.

Sankcije koje su produžene do 31. srpnja sljedeće godine obuhvaćaju široki spektar sektorskih mjera, koje uključuju ograničenja trgovine, financija, energetike, tehnologije i robe dvojne namjene, industrije, prometa i luksuzne robe.

Također obuhvaćaju zabranu uvoza ili transporta sirove nafte i određenih naftnih derivata iz Rusije u EU, ukidanje pristupa SWIFT-u za nekoliko ruskih banaka i suspenziju emitiranja i licenci u Europskoj uniji za nekoliko ruskih medija. Mjere također omogućavaju EU-u da se suprotstavi zaobilaženju sankcija.

Zamrzavanje sredstava Ruske središnje banke

Sankcije kojima se zamrzavaju sredstva Ruske središnje banke prije nekoliko dana su posebnom odlukom produljene do daljnjega i više se ne moraju obnavljati svakih šest mjeseci.

Osim ekonomskih sankcija, EU je protiv Rusije uveo niz mjera poput ograničenja ekonomskih odnosa s nelegalno zauzetim Krimom te s područjima koje ne kontrolira ukrajinska vlada u Donjecku, Hersonu, Luhansku i Zaporižju, kao i mjere protiv pojedinaca i pravnih osoba, kojima je zamrznuta imovina i zabranjeno putovanje u EU.

