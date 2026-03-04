Borba za prevlast na tribinama: Kurilovec na Maksimir dolazi s vojskom navijača
Na Maksimiru bi se u jednom trenutku moglo naći više od 1500 Kurilovčana, odnosno trećina svih stanovnika tog kvarta.
Danas se igraju prve tri utakmice Hrvatskog kupa. Jadranski derbi svakako će biti najvatrenija utakmica, ali najzanimljivija je ona između Dinama i Kurilovca.
Iako igraju u četvrtom rangu, momčad iz Turopolja može biti nagazna mina Dinamu, kako kaže Vjeran Simunić, ali da bi im to pošlo za rukom, trebat će im podrška s tribina. Podršku će Kurilovčani imati. Naime, Kurilovec je za utakmicu s Dinamom dobio 1000 ulaznica koje su "planule", a pretpostavlja se kako će "crveno-crni" povući još dio svojih navijača koji se neće naći na gostujućoj tribini.
Tako bi se lako moglo dogoditi da se na Maksimiru u jednom trenutku nađe više od 1500 Kurilovčana, odnosno trećina svih stanovnika tog kvarta.
