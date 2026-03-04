FREEMAIL
BITI ĆE VATRENO /

Borba za prevlast na tribinama: Kurilovec na Maksimir dolazi s vojskom navijača

Borba za prevlast na tribinama: Kurilovec na Maksimir dolazi s vojskom navijača
Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Na Maksimiru bi se u jednom trenutku moglo naći više od 1500 Kurilovčana, odnosno trećina svih stanovnika tog kvarta.

4.3.2026.
15:25
Sportski.net
Matija Habljak/PIXSELL
Danas se igraju prve tri utakmice Hrvatskog kupa. Jadranski derbi svakako će biti najvatrenija utakmica, ali najzanimljivija je ona između Dinama i Kurilovca.

Iako igraju u četvrtom rangu, momčad iz Turopolja može biti nagazna mina Dinamu, kako kaže Vjeran Simunić, ali da bi im to pošlo za rukom, trebat će im podrška s tribina. Podršku će Kurilovčani imati. Naime, Kurilovec je za utakmicu s Dinamom dobio 1000 ulaznica koje su "planule", a pretpostavlja se kako će "crveno-crni" povući još dio svojih navijača koji se neće naći na gostujućoj tribini.

Tako bi se lako moglo dogoditi da se na Maksimiru u jednom trenutku nađe više od 1500 Kurilovčana, odnosno trećina svih stanovnika tog kvarta.

POGLEDAJTE VIDEO: Nogometna senzacija: Klub Kurilovec, koji igra u četvrtoj ligi, izbacio prvoligaša

