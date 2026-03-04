FREEMAIL
od 18 sati /

Dinamo u izmjenjenom sastavu protiv neugodnog četvrtoligaša traži prolaz u polufinale

Dinamo u izmjenjenom sastavu protiv neugodnog četvrtoligaša traži prolaz u polufinale
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Dinamo- Kurilovec pratite uživo od 18 sati tekstualnim putem preko portala Net.hr

4.3.2026.
16:42
Sportski.net
Goran Stanzl/PIXSELL
GNK Dinamo Zagreb dočekuje NK Kurilovec na Maksimiru u sklopu četvrtfinala Hrvatskog kupa s početkom od 18 sati.

Četvrtfinale Hrvatskog kupa
4.3.2026.
18:00
0
Dinamo Zagreb
 
:
0
Kurilovec
 

Sastavi

Dinamo:

Filipović - Tabinas, Galešić, Zebić, Vinlof - Šunta, Soldo, Vidović - Lisica, Bakrar, Varela

Kurilovec:

Išek - Završki, Starčević, Vujnović, Caganić - Pršir, Goziembah - Novak, Sedlaček, Furmek - Banić

NAJAVA

Na Maksimiru se sprema poseban nogometni dan – ne samo za domaćina, već i za mali, ali ponosni kvart Velike Gorice. U četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa zagrebački Dinamo dočekuje četvrtoligaša NK Kurilovec, klub koji već sada živi svoju povijesnu priču.

Posebnu težinu susretu daje i navijačka podrška. Kurilovec je za ovu prigodu dobio tisuću ulaznica, a interes je bio toliki da su gotovo odmah rasprodane. Procjenjuje se da bi na Maksimiru moglo biti i više od 1500 navijača u crveno-crnim bojama, što bi značilo da će gotovo trećina stanovnika tog velikogoričkog kvarta barem simbolično biti prisutna na stadionu.

Dinamo, naravno, ulazi u dvoboj kao veliki favorit. No opreza nikad dosta. Kurilovec je već ove sezone pokazao da zna iznenaditi, izbacivši prvoligaša NK Istra 1961 iz natjecanja. Takav podvig jasno poručuje da gosti ne dolaze samo odraditi protokol, već pokušati ispisati novu stranicu klupske povijesti.

Pred trenerom Dinama i njegovom momčadi zadatak je jasan ozbiljno pristupiti susretu i izbjeći podcjenjivanje. S druge strane, Kurilovec nema što izgubiti. A upravo je to često najopasnija pozicija u kup natjecanjima.

