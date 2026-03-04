Što učiniti ako vam dijete krene pričati detalje o duhu u sobi ili o prošlom životu?

Kći Helene Nicklin, Freya, imala je svega tri godine kada je majci prvi put ispričala o 'Margoziti'. Bile su u kuhinji, doručkovale, a majka ju je pitala koga želi pozvati na rođendansku zabavu. Kao iz topa, odgovorila je: 'Ne tu ženu.' 'Koju ženu?' pitala je. 'Iz moje spavaće sobe', odgovorila je. U to su vrijeme njezine dvije kćeri dijelile sobu na zadnjem katu njihove lijepe viktorijanske kuće u južnom Londonu.

Tko je Margozita?

Kroz oprezna pitanja i s rastućom zbunjenošću, shvatili su da im Freya govori o mladoj ženi koja, kako je tvrdila, često noću dolazi u njihovu sobu. Imala je tamnu kosu i nosila smeđu suknju, ali kad je pitala je li dobra, Freya je napravila grimasu i odmahnula glavom. Pokušavajući ostati smirena, pitala je ima li ime. 'Margozita', odgovorila je, a zatim je odbila dalje razgovarati o tome.

Helena je tada pitala i drugu kćer, koja je tada imala pet godina, je li vidjela tu ženu. Rekla je da nije. Razmijenila je poglede sa suprugom i rekla mu da nastavi s doručkom dok ona ode gore pogledati. Ništa. Naravno, ništa! Nije bilo čak ni nikakve jezive atmosfere. Odbacivši to kao san ili možda noćnu moru, vratila se dolje i nastavila s danom. Do večeri se činilo da je Margozita zaboravljena.

'Margozita ne pripada ovdje'

Nekoliko tjedana kasnije, dok je Nicklin stavljala Freyu u krevet, ponovno se našla usred radnje nekog horor filma. Bez ikakvog povoda, zureći u strop, Freya je počela ponavljati, vrlo odraslim glasom: 'Margozita ne pripada ovdje. Margozita ne pripada ovdje...'

Nije si mogla pomoći. Dlake na vratu su joj se naježile i istrčala je iz sobe, potpuno prestravljena, čin zbog kojeg se i danas srami. Neko je vrijeme stajala vani i slušala u slučaju da se neka od kćeri uzruja, ali Freya je prestala pjevati i sve je bilo tiho. Na kraju je provirila natrag i vidjela da obje djevojčice spavaju.

Sjećanja na 'prošli život'

Nije to bio prvi put da su je potresle Freyjine neobične priče. Zapravo, koliko god apsurdno zvučalo, počela se pitati jesu li to doista samo proizvodi bujne mašte ili nešto sasvim drugo. Jednom prilikom otprilike u isto vrijeme, dok ju je spremala za spavanje, požalila se da je boli vrat. 'Veliki dečki na igralištu zavezali su mi vrpcu oko vrata i vukli me njome', rekla je.

Vidjevši mamin bijes, vrlo je smireno stavila ruku na njezinu i rekla: 'Ne u mojoj 'sada' školi, mama. U jednoj drugoj. Davno, davno prije.' Što je time mislila? Gdje je ona bila dok je ona bila u toj 'davnoj' školi? 'Tada sam imala drugu mamu', rekla je. 'Ljudi su je odveli.' 'A što se onda tebi dogodilo?' pitala je. 'Oh, ja sam umrla', odgovorila je potpuno ravnodušno. 'Ali onda sam bila u tvom trbuhu.'

Nije se uzrujala, niti je u svom opisu bila išta drugo osim kristalno jasna. Bilo je prilično bizarno. Nije imala pojma može li trogodišnjakinja razumjeti koncept 'smrti', a znala je da nikada nisu s njom razgovarali o tome. Nisu čak ni izgubili kućnog ljubimca tijekom njezina života. Odakle joj sve to?

Od znanosti do duhovnosti

Nicklin nije osoba koja vjeruje u prošle živote ili razgovor s mrtvima, a horoskop čita iz zabave. Odrastajući u tradicionalnoj liječničkoj obitelji, gdje je njezina majka bila medicinska sestra, a otac liječnik opće prakse, znanstveni dokazi cijenili su se iznad svega. Ali bilo je nečega u načinu na koji je Freya govorila što ju je potreslo. Bila je neobično sigurna za tako malo dijete i koristila je jezik koji je bio u najmanju ruku neuobičajen.

Zaintrigirana, Nicklin je počela istraživati na internetu, i kako piše Daily Mail Online, brzo je pronašla stranice i stranice s majkama koje su na roditeljskim forumima prepričavale slične nevjerojatne priče. Djeca o kojoj je riječ često su govorila sa zapanjujućim detaljima za svoju dob. Mnoga su djeca započinjala priče riječima: 'Kad sam bio ovdje prije.' Ili čak: 'Kad sam ja bio tvoj djed...'

Drugi roditelji primijetili su da njihova djeca imaju strahove od vode ili visine, jer su tvrdili da su 'tako umrli prošli put'. Djeca koja su pričala takve priče bila su u dobi od otprilike tri do pet godina. Nakon toga, priče bi iznenada prestale, a većina roditelja je rekla da je dijete sve zaboravilo.

Mogu li dječji mozgovi pristupiti drugim stanjima svijesti?

Znanstvenici ističu da bi se sjećanja na 'prošle živote' mogla jednostavno objasniti željom za nečim ili kao način obrade neke traume. Neki terapeuti su optuženi za 'usađivanje' sjećanja, a svaki oblik regresije u prošle živote smatra se pseudoznanošću u glavnim strujama psihologije i medicine. Ali to ne znači da su vrata toj ideji potpuno zatvorena.

'Odsutnost dokaza nije dokaz odsutnosti', kako je jednom rekao veliki astronom i astrobiolog Carl Sagan. Postoji i mnogo neuroznanosti u tome. Kad se ljudi vode na 'regresije u prošle živote', često su pod hipnozom ili u stanju duboke opuštenosti, kada se moždani valovi kreću u sporijim alfa i theta ritmovima. To je stanje koje se doživljava na rubu sna ili neposredno nakon buđenja. U tom stanju, kritički, osuđujući um je zaobiđen i fragmenti sjećanja mogu isplivati na površinu.

Ispostavilo se da su mozgovi djece u dobi od dvije do sedam godina mnogo češće u theta stanju. 'Sposobnost djeteta da bude u tom maštovitom alfa ili theta stanju nije ograničena samo na vrijeme kad se tek bude ili zaspu', kaže Miranda Malone, klinička terapeutkinja. 'Zapravo im se to događa puno češće. Mi se kao odrasli trudimo pristupiti tom stanju, ali djeca to često mogu učiniti organski i prirodno.'

Potraga za odgovorima i danas traje

Nakon incidenta s Margozitom, Nicklin je provela mnogo vremena u sobama na vrhu kuće pokušavajući, bezuspješno, osjetiti bilo kakvu čudnu energiju. Na kraju su zaboravili na to, ali nedavno je pogledala stare popise stanovništva da vidi tko je živio u kući prije njih. U popisu iz 1891. godine, pronašla je zapis o 22-godišnjoj sluškinji koja je bila prijavljena da živi s obitelji. U to je vrijeme, naravno, bilo uobičajeno da posluga živi na vrhu kuće, gotovo sigurno u istoj sobi koju su dijelile njezine djevojčice. Ništa od toga nije bilo konačno pa niti vrlo iznenađujuće, ali joj je ponovno prošla jeza niz kralježnicu.

Danas djevojčice imaju dvanaest i četrnaest godina, a Freya se ne sjeća svojih priča. Zasigurno je ne muče niti je previše zanimaju. Majku, međutim, da, i to sve više. U godinama nakon Margozite i priče o vrpci, postala je mnogo otvorenija duhovnoj strani života. Toliko ju sve to fascinira da je odlučila rezervirati vlastitu regresiju u prošli život. Kažu da bi ponavljajuća imena ili teme u nečijem životu mogle biti naznake, a ona je imala mnogo toga vezanog uz Grke i Rimljane, pa je ne bi iznenadilo da se to negdje pojavi. Samo se nada da usput neće naletjeti na Margozitu.

