Znate li tko su 35 autora Biblije? Upoznajte pisce svetih i fascinantnih tekstova

Kada se postavi pitanje o autorstvu Biblije, najčešće se susrećemo s dva naizgled suprotstavljena, ali komplementarna odgovora: jedni će reći da je njezin autor sam Bog, dok će drugi istaknuti doprinos četrdesetak različitih ljudi.

Iz perspektive kršćanske teologije, oba su odgovora ispravna. Vjeruje se da je Duh Sveti nadahnuo proroke i apostole, vodeći ih u procesu zapisivanja Božjeg odnosa s čovječanstvom, no taj božanski utjecaj nije izbrisao ljudsku komponentu. Naprotiv, osobnosti autora, njihovi životni putovi, književni stilovi i specifične povijesne okolnosti u kojima su živjeli duboko su utkani u svaku stranicu teksta, piše overviewbible.com.

Biblija nije monolitna knjiga koja je odjednom pala s neba, ona je fascinantna zbirka tekstova nastajala tijekom dugog razdoblja od otprilike 1500 godina. Njezini su pisci dolazili iz nevjerojatno različitih društvenih slojeva i zanimanja: od jednostavnih pastira i ribara do moćnih kraljeva, obrazovanih svećenika i liječnika.

Upravo nam upoznavanje tih ljudskih lica iza svetih tekstova pomaže da dublje i jasnije razumijemo poruke koje su željeli prenijeti. Iako suvremena znanost sugerira da je stvarni broj suradnika na tekstu vjerojatno i veći, te da za određene knjige autorstvo i dalje ostaje predmetom stručnih rasprava, tradicija nam je vjerno sačuvala imena oko 35 ključnih pisaca čiji je rad presudno oblikovao Sveto pismo kakvo poznajemo danas. Upoznajte ih u galeriji!