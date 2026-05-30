Tom Cruise, gledaš li? Pilot Rafalea izveo čudesan potez kao iz Top Guna

Povodom obilježavanja Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske na Rekreacijsko-sportskom centru Jarun održao se cjelodnevni spektakularni program.

Građani su imali priliku upoznati sposobnosti, opremu i snagu Hrvatske vojske na vodi, kopnu i u zraku, a mogli su razgledati i moderno naoružanje, borbenu i neborbenu tehniku i opremu Hrvatske vojske.

Letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva održavao se uz sudjelovanje gostiju iz partnerskih zemalja Austrije, Italije, Mađarske, SAD-a i Slovenije. Kako se može vidjeti na fotografijama, pilot Rafalea u jednom trenutku je letjelicu obrnuo naopako baš poput Mavericka u legendarnom Top Gunu.

Programu na Jarunu nazočni su bili premijer Andrej Plenković s članovima Vlade te predsjednik Sabora Gordan Jandroković.