VELIKO VESELJE /

Luda fešta nakon novog naslova prvaka: Zagrepčani proslavili s navijačima

Luda fešta nakon novog naslova prvaka: Zagrepčani proslavili s navijačima
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Rukometaši Zagreba u finalnom susretu doigravanja za prvaka Hrvatske pobijedili su Sesvete 38-32 (21-16) i osigurali novi, 34. naslov prvaka Hrvatske.

Zagreb je do pobjede predvodio Gruzijac Giorgi Tskhovrebadze, koji je postigao šest pogodaka, a po pet su zabili Petar Topić i Stanislau Sadouski. U sastavu Sesveta Tin Baković postigao je devet golova, dok se Petar Lulić sedam puta upisao u strijelce.

Nakon osvajanja novog naslova prvaka, Zagrepčani su ga proslavili s najvjernijim navijačima što možete pogledati u galeriji na vrhu teksta.

30.5.2026.
11:35
HinaSportski.net
Marko Prpic/PIXSELL
Rk Zagreb
