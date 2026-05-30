Luda fešta nakon novog naslova prvaka: Zagrepčani proslavili s navijačima

Rukometaši Zagreba u finalnom susretu doigravanja za prvaka Hrvatske pobijedili su Sesvete 38-32 (21-16) i osigurali novi, 34. naslov prvaka Hrvatske.

Zagreb je do pobjede predvodio Gruzijac Giorgi Tskhovrebadze, koji je postigao šest pogodaka, a po pet su zabili Petar Topić i Stanislau Sadouski. U sastavu Sesveta Tin Baković postigao je devet golova, dok se Petar Lulić sedam puta upisao u strijelce.

Nakon osvajanja novog naslova prvaka, Zagrepčani su ga proslavili s najvjernijim navijačima.