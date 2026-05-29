FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NOVA DVOSTRUKA KRUNA /

Rukometaši Zagreba osigurali 34. naslov prvaka Hrvatske

Rukometaši Zagreba osigurali 34. naslov prvaka Hrvatske
×
Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Zagreb je nastavio dominaciju u Hrvatskoj

29.5.2026.
22:14
Hina
Marko Prpic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

U finalnom susretu doigravanja za prvaka Hrvatske rukometaši Zagreba su pobijedili Sesvete 38-32 (21-16) čime su osigurali novu krunu najbolje momčadi u državi.

Za Zagreb je to 34. titula u povijesti, a ujedno je i ove sezone kompletirana dominacija budući da su nedavno igrači Zagreba pobjedom u finalu protiv Nexea osvojili i hrvatski Kup. Sesvete su po prvi puta u povijesti izborile nastup u razigravanju za prvaka.

Sesvete su vodile samo na početku dvoboja. U 13. minuti ogleda Zagreb je pobjegao na tri gola prednosti. Krajem prvog dijela bilo je i plus sedam za Zagreb pa je sve ostalo bilo odrađivanje posla s domaće strane.

Rukometaši Zagreba osigurali 34. naslov prvaka Hrvatske
Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Sa šest pogodaka prvi je strijelac Zagreba bio Gruzijac Giorgi Tskhovrebadze. Po pet su golova dali Petar Topić i Stanislau Sadouski, a po četiri Kavčić, Ali Sayed Abdou, Pavlović i Trivković.

U sastavu Sesvečana Tin Baković je postigao devet golova, dok se Petar Lulić sedam puta upisivao u strijelce.

Rk Zagreb
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike