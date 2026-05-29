Bivši stoper Dinama odigrao sezonu karijere, pa ostao bez kluba

Justin de Haas (26) na kraju sezone napušta Famalicão. Dvadesetšestogodišnji Nizozemac u Portugal je stigao 2023., a ove je sezone bio ključan igrač momčadi koja je završila na petom mjestu.

U 31 utakmici De Haas je postigao pet pogodaka, a prema Sofascoreu bio je najbolje ocijenjeni stoper izvan velike trojke u cijeloj ligi. Sada mu je istekao ugovor, a iako se trenutačno ne zna gdje će Nizozemac nastaviti karijeru, on prema Transfermarktu vrijedi sedam milijuna eura.

Ranije je igrao za Dinamo u koji je 2021. stigao na posudbu iz nizozemskog velikana PSV-a. Tada ga Plavi nisu zadržali, ali je De Haas ostao u Zagrebu jer je istekom posudbe u Dinamo potpisao za Lokomotivu bez odštete. Ondje je odigrao 45 utakmica prije nego li je prešao u Famalicão.