FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IGRAO I ZA LOKOMOTIVU /

Bivši stoper Dinama odigrao sezonu karijere, pa ostao bez kluba

Bivši stoper Dinama odigrao sezonu karijere, pa ostao bez kluba
×
Foto: Tiago Cruz/Avant Sports/imago sportfotodienst/Profimedia

Za Dinamo II je de Haas odigrao 15 utakmica u kojima je upisao tri asistencije.

29.5.2026.
23:25
Sportski.net
Tiago Cruz/Avant Sports/imago sportfotodienst/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Justin de Haas (26) na kraju sezone napušta Famalicão. Dvadesetšestogodišnji Nizozemac u Portugal je stigao 2023., a ove je sezone bio ključan igrač momčadi koja je završila na petom mjestu.

U 31 utakmici De Haas je postigao pet pogodaka, a prema Sofascoreu bio je najbolje ocijenjeni stoper izvan velike trojke u cijeloj ligi. Sada mu je istekao ugovor, a iako se trenutačno ne zna gdje će Nizozemac nastaviti karijeru, on prema Transfermarktu vrijedi sedam milijuna eura.

Ranije je igrao za Dinamo u koji je 2021. stigao na posudbu iz nizozemskog velikana PSV-a. Tada ga Plavi nisu zadržali, ali je De Haas ostao u Zagrebu jer je istekom posudbe u Dinamo potpisao za Lokomotivu bez odštete. Ondje je odigrao 45 utakmica prije nego li je prešao u Famalicão.

DinamoFamalicao
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike