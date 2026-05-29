PUT OTOKA /

Dinamo blizu prodaje vratara: Englezi dolaze po njega, poznata i cijena

U drugom redu zainteresiranih čekaju klubovi iz Poljske, Njemačke i Nizozemske

29.5.2026.
14:43
Sportski.net
Čini se da je Dinamo blizu prodaje vratara Ivana Nevistića. 24Sata i Sportske novosti doznaju kako je za vratara Dinama zainteresirano više klubova, ali jedan prednjači i stiže s ponudom.

Riječ je o engleskom drugoligašu QPR-u koji bi trebao sljedeći tjedan riješiti sve detalje i Nevistića odvesti put Otoka. Što se odštete tiče ona će iznositi između pola i milijun eura, a u drugom redu zainteresiranih čekaju klubovi iz Poljske, Njemačke i Nizozemske. 

Za Nevistića će ovo biti velika prilika za povratak na mjesto jedinice, a za Dinamo prodaja igrača koji nije u planu za novu sezonu. Ove sezone Nevistić je na golu Dinama stajao na 13 utakmica. Za zagrebački je klub odigrao ukupno 86 utakmica u tri navrata, a branio je boje Varaždina, Rijeke, Lokomotive i Mure.

QPR je proteklu sezonu Championshipa završio na 15. mjestu. Po isteku sezone završili su ugovori dvama vratarima Paulu Nardiju i Benu Hameru. U klubu je ostao samo Joe Walsh koji je dijelio minutažu s Nardijem, a očekuje se da će Nevistić postati nova jedinica.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
