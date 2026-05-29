Grad koji je rekao ne FIFA-i: Važniji su im bili Formula 1 i Jazz i profitirali su

Dok se Sjeverna Amerika priprema za nogometnu groznicu Svjetskog prvenstva 2026. godine, jedan veliki grad upadljivo nedostaje na popisu domaćina. Montreal, kozmopolitska metropola s duboko ukorijenjenom sportskom kulturom, povukao se iz utrke. Ono što se isprva činilo kao propuštena prilika, danas se smatra jednom od najpametnijih odluka grada - pobjedom razuma nad kratkotrajnim glamurom.

Priča o odustajanju Montreala priča je o vrtoglavom rastu troškova. Vlada Québeca prvotno je obećala potporu od 50 milijuna dolara, no u manje od tri godine ta je procjena narasla na 103 milijuna. Suočena s udvostručenim izdacima, ministrica turizma Caroline Proulx povukla je ključan potez i uskratila financiranje, navodeći da bi takav trošak bilo "teško opravdati poreznim obveznicima". U međuvremenu, troškovi za gradove koji su ostali u igri nastavili su rasti. U Torontu je početna procjena od oko 30 milijuna narasla na najmanje 380 milijuna dolara, dok se u Vancouveru trošak za sedam utakmica penje i do 624 milijuna. Montreal je mudro izbjegao taj financijski teret.

'Potpuno smiješni' FIFA-ini zahtjevi

No, novac je bio samo dio problema. Istraga kanadske televizije otkrila je niz FIFA-inih uvjeta koje je ministrica Proulx nazvala "pohlepnima" i "potpuno smiješnima". Svjetska nogometna organizacija tražila je ekskluzivno korištenje Olimpijskog stadiona od kraja travnja do kraja srpnja, čime bi se onemogućili drugi događaji. Pomoćni tereni morali bi biti rezervirani isključivo za FIFA-u pune 23 mjeseca. Najsporniji je bio zahtjev za takozvanim "zamračenjem", odnosno zabranom održavanja bilo kakvih drugih velikih sportskih događaja u gradu tjedan dana prije i tjedan dana poslije finala Svjetskog prvenstva.

To bi izravno ugrozilo kultne montrealske manifestacije poput Velike nagrade Kanade u Formuli 1, koja gradu donosi stotine milijuna dolara direktnog ekonomskog utjecaja, za razliku od Svjetskog prvenstva, gdje lavovski dio profita odlazi FIFA-i, a gradovima ostaju ogromni troškovi. Ugroženi bi bili i Međunarodni jazz festival te festival Francos, koji definiraju kulturni i ekonomski život grada. "Nije bilo šanse da zovem F1 i kažem im da FIFA traži blokadu", odlučno je izjavila Proulx. FIFA je, prema izvještajima koje je prikupio Enquête, uz sve to tražila i ugradnju novih dizala na stadionu isključivo za svoje goste.

Prazan ček i problematični stadion

U središtu problema bio je i Olimpijski stadion, arhitektonsko čudo iz 1976. koje je gradu desetljećima donosilo glavobolje i dugove. Stadion, poznat kao "The Big O", nikada nije bio dizajniran za nogomet i zahtijevao bi skupe preinake, uključujući postavljanje prirodne trave. FIFA je, kako su upozoravali i drugi gradovi, tražila ono što su mnogi nazvali "praznim čekom" - garanciju da će grad i država pokriti sve nepredviđene troškove. Za Montreal, grad koji je tri desetljeća otplaćivao dugove Olimpijskih igara, takav rizik bio je neprihvatljiv.

Iako neki, poput vlasnika puba Tobyja Lylea, odluku smatraju "velikom sramotom", šira slika pokazuje da je Montreal zaštitio svoje interese. Dok se Toronto i Vancouver suočavaju s golemim računima, Montreal je sačuvao i novac i svoj bogati ljetni kalendar. Odluka da se odbiju FIFA-ini nerazumni uvjeti postala je lekcija o fiskalnoj odgovornosti. Grad je pokazao da se ponos ne mora plaćati po svaku cijenu.