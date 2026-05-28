Pripazite! U subotu neće ništa raditi, a neke trgovine ostaju zatvorene i u nedjelju: Provjerite popis
U nadolazećem vikendu građane očekuju čak dva neradna dana. Naime, u subotu se obilježava Dan državnosti, zbog čega trgovine, trgovački centri i većina drugih uslužnih djelatnosti neće raditi. Uz blagdan, slijedi i redovito neradna nedjelja, kada trgovci u Hrvatskoj, sukladno izmjenama Zakona o trgovini, mogu raditi samo tijekom 16 odabranih nedjelja u godini.
Donosimo detaljan popis kako će trgovine, pekare i trgovački centri raditi ove nedjelje i gdje možete otići u nabavku.
TRGOVINE
KONZUM - Sve informacije o radnom vremenu Konzumovih trgovina pogledajte OVDJE.
LIDL - Popis trgovina koje rade pogledajte OVDJE.
TOMMY - Popis prodavaonica koje su otvorene ovu nedjelju pogledajte OVDJE.
KAUFLAND - Trgovine će ove nedjelje biti zatvorene.
SPAR I INTERSPAR - Detaljan popis trgovina koje će biti otvorene možete pogledati OVDJE
PLODINE - Popis trgovina Plodina koji će raditi ove nedjelje može pronaći OVDJE.
EUROSPIN - Eurospin će biti otvoren samo na nekim lokacijama. Koje su to i njihovo točno radno vrijeme provjerite OVDJE.
STUDENAC - Neki će dućani i ove nedjelje biti na usluzi svojim kupcima. Je li i vaša trgovina na popisu, provjerite OVDJE.
PEKARE
MLINAR - Na svojim stranicama objavili su detaljan popis poslovnica koje će raditi ove nedjelje. Popis možete pogledati OVDJE.
DUBRAVICA - Popis poslovnica koje rade ove nedjelje pogledajte OVDJE.
PAN PEK - Popis prodavaonica koje rade ove nedjelje pogledajte OVDJE.
TRGOVAČKI CENTRI
Zagreb
ARENA CENTAR - Trgovine Arena Centra bit će zatvorene svake nedjelje u svibnju, uključujući i 30.5. (Dan državnosti).
CITY CENTER ONE - City Center One West i East neće raditi na Dan državnosti, niti u nedjelju.
Split
JOKER - Ovaj trgovački centar neće raditi ni u subotu ni u nedjelju.
MALL OF SPLIT - Sve nedjelje u svibnju su neradne, a i također neće otvoriti svoja vrata na Dan državnosti.
Rijeka
TOWER CENTAR RIJEKA - Trgovački centar će biti zatvoren i u subotu i u nedjelju.
ZTC - ZTC Rijeka bit će zatvoren ovaj vikend.
Osijek
MALL OSIJEK - Trgovački centar ne radi niti jedne nedjelje u svibnju, kao ni Dan držanosti.
PORTANOVA - Portanova ne radi ovaj vikend.