Pripazite! U subotu neće ništa raditi, a neke trgovine ostaju zatvorene i u nedjelju: Provjerite popis

U nadolazećem vikendu građane očekuju čak dva neradna dana. Naime, u subotu se obilježava Dan državnosti, zbog čega trgovine, trgovački centri i većina drugih uslužnih djelatnosti neće raditi. Uz blagdan, slijedi i redovito neradna nedjelja, kada trgovci u Hrvatskoj, sukladno izmjenama Zakona o trgovini, mogu raditi samo tijekom 16 odabranih nedjelja u godini.

Donosimo detaljan popis kako će trgovine, pekare i trgovački centri raditi ove nedjelje i gdje možete otići u nabavku.

TRGOVINE

KONZUM - Sve informacije o radnom vremenu Konzumovih trgovina pogledajte OVDJE.

LIDL - Popis trgovina koje rade pogledajte OVDJE.

TOMMY - Popis prodavaonica koje su otvorene ovu nedjelju pogledajte OVDJE.

KAUFLAND - Trgovine će ove nedjelje biti zatvorene.

SPAR I INTERSPAR - Detaljan popis trgovina koje će biti otvorene možete pogledati OVDJE

PLODINE - Popis trgovina Plodina koji će raditi ove nedjelje može pronaći OVDJE.

EUROSPIN - Eurospin će biti otvoren samo na nekim lokacijama. Koje su to i njihovo točno radno vrijeme provjerite OVDJE.

STUDENAC - Neki će dućani i ove nedjelje biti na usluzi svojim kupcima. Je li i vaša trgovina na popisu, provjerite OVDJE.

PEKARE

MLINAR - Na svojim stranicama objavili su detaljan popis poslovnica koje će raditi ove nedjelje. Popis možete pogledati OVDJE.

DUBRAVICA - Popis poslovnica koje rade ove nedjelje pogledajte OVDJE.

PAN PEK - Popis prodavaonica koje rade ove nedjelje pogledajte OVDJE.

TRGOVAČKI CENTRI

Zagreb

ARENA CENTAR - Trgovine Arena Centra bit će zatvorene svake nedjelje u svibnju, uključujući i 30.5. (Dan državnosti).

CITY CENTER ONE - City Center One West i East neće raditi na Dan državnosti, niti u nedjelju.

Split

JOKER - Ovaj trgovački centar neće raditi ni u subotu ni u nedjelju.

MALL OF SPLIT - Sve nedjelje u svibnju su neradne, a i također neće otvoriti svoja vrata na Dan državnosti.

Rijeka

TOWER CENTAR RIJEKA - Trgovački centar će biti zatvoren i u subotu i u nedjelju.

ZTC - ZTC Rijeka bit će zatvoren ovaj vikend.

Osijek

MALL OSIJEK - Trgovački centar ne radi niti jedne nedjelje u svibnju, kao ni Dan držanosti.

PORTANOVA - Portanova ne radi ovaj vikend.