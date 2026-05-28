RASULE SE KOŠNICE /

Pčele zaustavile promet kod Vrbovskog: Policajci na očevid stigli u zaštitnim odijelima

Foto: PU primorsko goranska

Vozaču je zbog počinjenog prekršaja izdan prekršajni nalog te mu je izrečena novčana kazna od 260 eura

28.5.2026.
15:59
danas.hr
PU primorsko goranska
Nesvakidašnja prometna nesreća dogodila se jučer oko 21.55 sati na državnoj cesto DC-3 na području Vrbovskog, gdje se prevrnula prikolica s 12 košnica pčela.

Do nesreće je došlo jer 70-godišnji vozač osobnog vozila s priključnim vozilom delničkih registracijskih oznaka nije prilagodio brzinu kretanja stanju vozila i tereta. Zbog toga je došlo do zanošenja i prevrtanja prikolice, nakon čega su se košnice rasule po kolniku.

Zbog velikog broja pčela na mjestu nesreće, policijski službenici morali su tijekom očevida koristiti zaštitna pčelarska odijela, što je, kako navode iz policije, rijetkost u radu prometne policije.

U nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, a vozaču je zbog počinjenog prekršaja izdan prekršajni nalog te mu je izrečena novčana kazna od 260 eura.

Prometna NesrećaPčelaVrbovsko
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
