U Vukovaru bukti zbog Thompsona: 'Ne možete u ovaj grad dovoditi pjevača koji propagira rat'

Nakon najave Thompsonovog koncerta u Vukovaru, glavno pitanje nije što je bilo, nego što će biti. Zamjenik gradonačelnika iz redova SDSS-a smatra kako je bolje da se koncert ne održi.

"Smatramo da sva ona ikonografija koju ovaj koncert nosi i sve poruke koje su usmjerene prvenstveno prema pripadnicima srpske zajednice nije potrebno ni u cijeloj Hrvatskoj, a kamoli u gradu Vukovaru", kaže Srđan Kolar, predsjednik vukovarskog SDSS-a.

Gradonačelnik Vukovara poručuje da će se koncert održati, da se nitko ne treba osjećati nelagodno i da će sve proći u redu kao i na drugim Thompsonovim koncertima.

"Ovo će biti stvarno festival domoljublja u Gradu heroja i proći će sve u najboljem mogućem redu, znate zbog čega – zato što ljudi koji dolaze na koncert su ljudi koji se nose duhom domoljublja, a ne duhom mržnje", kaže Marijan Pavliček, gradonačelnik Vukovara.

Sjećanje na prvi koncert Thompsona u Vukovaru

Vukovarci se sjećaju prvog Thompsonovog koncerta u njihovom gradu.

"U Borovu iza zgrada onih velikih tu se pekla u peki janjetina i krumpiri, tu smo feštali", kaže Slavko.

A je li Vukovar danas pravo mjesto i vrijeme za koncert i feštu?

"Onaj kome se ne sviđa neka ga ne gleda i ne sluša, onaj kome treba on treba", kaže Stipo.

"Ljudi neka gledaju i neka malo se zamisle, a sad ne valja ni zabranjivati, to može izazvati veće probleme nego koncert", kaže Ilonka.

"Tko što voli neka sluša i neka pjeva, dečki adio, bok", kaže Nikola.

'Rat je iza nas'

Hrvatski branitelj s legendarne Trpinjske ceste poručuje – rat je iza nas.

"Mi znamo što je bilo u Vukovaru i mislim da se trebamo okrenuti budućnosti, mislim da su svi dobrodošli u Vukovar i da će sve proći bez ikakvih problema", kaže hrvatski branitelj Stipe Majić.

No i sama najava Thompsonovog vukovarskog koncerta u kolovozu izazvala je prijepore i različite stavove sukobljenih političkih opcija.

"Ja to smatram osobno jeftinim prikupljanjem političkih poena tamo gdje to zaista nije potrebno", kaže Goran Bendra, predsjednik vukovarskog HDZ-a.

"Ne možete u jedan grad koji je toliko ranjiv i koji ima tolike probleme s nacionalizmom, djeca još idu u različite škole, odvojene škole, dovoditi pjevača koji propagira rat", kaže Kruno Raguž, predsjednik vukovarskog SDP-a.

Thompsonov menadžment poručuje da glazba i kultura trebaju sjedinjavati i da su protiv podjela. Publika, kažu, voli Thompsona, odazivi na koncerte su ogromni, a oni kojima se ne sviđa ne moraju ga slušati i dolaziti na koncerte.