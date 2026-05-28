Ovo je trebao biti najluksuzniji hotel na svijetu. U golemoj zgradi nitko nikada nije spavao

Kad su Sjevernokorejci 1987. godine započeli gradnju, bili su sigurni kako će ta zgrada postati najluksuzniji hotel na svijetu. Trebao je to biti ponos cijele zemlje, najluksuzniji hotel na planeti i odgovor Zapadu. Umjesto toga, hotel Ryugyong u glavnom gradu Pjongjangu ostao je betonski div u kojem nikada nije prespavao nijedan gost. Dobio je nadimak "Hotel propasti".

Ogromno zdanje, koje svojim oblikom podsjeća na piramidu, visoko je vrtoglavih 330 metara, a Sjevernokorejci su ga počeli graditi još 1987. godine. Režim je tada obećao više od 3000 soba i pet rotirajućih restorana s panoramskim pogledom. Otvaranje su planirali za dvije godine nakon početka gradnje. No stvarnost gigantske građevine bila je pomalo iznenađujuća.

Godine 1992. zgrada je dosegnula planiranu visinu, ali radovi su iznenada stali. I to ne na dan, dva, tjedan ili mjesec. Punih šesnaest godina gradom je dominirao ovaj div bez prozora, s golim betonom i zahrđalim dizalicama na krovu. U međuvremenu čak nestao s službenih fotografija grada.

Odgovor na pitanje zašto je više nego očit. Novac za gradnju je nestao jako brzo. Sjeverna Koreja je nakon raspada Sovjetskog Saveza upala u ekonomsku krizu, a megalomanski san završio je kao najviša nenastanjena zgrada na svijetu.

Sve do 2008. godine, kada je pokrenut drugi pokušaj gradnje. Egipatska tvrtka obložila je zgradu staklom i metalom za 180 milijuna dolara, pa je betonsko čudovište napokon prestalo podsjećati na kulise postapokaliptičnog filma. Nažalost, gotovo ništa se nije promijenilo unutra. "U ulaznoj dvorani bilo je puno cementa," opisao je zgradu Britanac Simon Cockerell, jedan od rijetkih stranaca koji su ušli u to zdanje.

Danas hotel Ryugyong svijetli LED svjetlima i ogromnim propagandnim projekcijama, ali još uvijek nitko ne smije unutra i prilično je sigurno da je zgrada tehnički problematična zbog starosti. Stare instalacije i ventilacija iz 80-ih vjerojatno bi trebale potpunu obnovu za što vjerojatno nema novca. Nitko ne zna hoće li se hotel ikada otvoriti.

