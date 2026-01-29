25 bizarnih pravila Sjeverne Koreje: Totalitarni režim ima pomno osmišljene propise

Sjeverna Koreja, poznata kao jedna od najzatvorenijih i najizoliranijih država na svijetu, funkcionira prema pravilima koja su ostatku svijeta često neshvatljiva.

Režim u Pjongjangu desetljećima održava potpunu kontrolu nad svojim stanovništvom koristeći se mrežom bizarnih zakona i drakonskih kazni koje prodiru u svaki aspekt privatnog i javnog života. Od odobrenih frizura do zabrane smijanja, ovi propisi nisu samo ekscentričnosti, već pomno osmišljeni alati za suzbijanje individualnosti i osiguranje apsolutne poslušnosti dinastiji Kim, piše India Times.

Priče prebjega i rijetki uvidi stranih posjetitelja oslikavaju društvo u kojem je i najmanji otklon od propisane norme potencijalno smrtonosan. U galeriji saznajte koja su to neka od drastičnih pravila.