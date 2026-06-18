Atraktivna navijačica BiH postala senzacija preko noći: 'Nisam ni shvatila što se događa'

Nakon što je tijekom utakmice Bosne i Hercegovine i Kanade na Svjetskom prvenstvu u Torontu privukla pažnju kamera i u kratkom roku postala viralna na društvenim mrežama, Emina Dedić ponovno je u fokusu javnosti uoči susreta BiH i Švicarske. U razgovoru za Net.hr otkrila je kako je cijela situacija za nju došla potpuno neočekivano i kako u tom trenutku uopće nije razmišljala da bi mogla postati viralna.

“Iskreno, sve se dogodilo jako iznenada. Taj dan sam imala odličan provod na utakmici i nisam stalno bila na mobitelu, pa uopće nisam bila svjesna što se događa”, kaže Emina, dodajući kako je tek kasnije počela dobivati poruke prijatelja i obitelji koji su je obavijestili da se njezine fotografije i snimke šire društvenim mrežama.

Zbog vremenske razlike i putovanja, ističe, informacije je dobivala sa zakašnjenjem, pa joj je cijeli dojam bio pomalo nestvaran. “Kad ste na odmoru i stalno ste u pokretu, ne stignete odmah ni shvatiti razmjere svega”, objašnjava.

Na stadionu, kaže, nije imala nikakvu namjeru privući posebnu pozornost, već je jednostavno uživala u atmosferi. Tek kasnije postalo joj je jasno da su upravo njezin izgled i navijački outfit privukli kamere i društvene mreže.

Iza etikete “atraktivne navijačice”, naglašava, stoji potpuno obična djevojka. “Radim, volim sport, volim modu i trudim se biti najbolja verzija sebe, i fizički i intelektualno”, kaže Emina. Smatra da se u javnosti često stvara pogrešna slika kako jedno isključuje drugo. “Mnogi misle da ne možeš biti obrazovan i ozbiljan, a istovremeno voljeti modu i izgled. Ja mislim suprotno”, dodaje.

Posebnu pažnju na tribinama privukle su njezine kombinacije u bojama Bosne i Hercegovine, koje pažljivo planira unaprijed. “Sve kombinacije su unaprijed isplanirane. Volim razmišljati o outfitima i uskladiti ih s atmosferom i prigodom”, otkriva. Dodaje i da svaki detalj ima svoje značenje, od natpisa na odjeći do simbola poput ljiljana, koje često ističe i na svojim objavama.

Kako nam je otkrila, jedna od najzapaženijih “tetovaža” s fotografija zapravo i nije prava tetovaža, nego privremeni motiv koji je kupila u Bugojnu i zalijepila posebno za utakmicu.

“Ljiljan mi je važan simbol i uvijek ga nosim na neki način kad navijam za BiH”, kaže, dodajući kako već ima spremne nove kombinacije za naredne utakmice.

Iako je njezina viralnost izazvala brojne reakcije, Emina je ostala suzdržana kada je riječ o privatnijim pitanjima pa tako nije htjela komentirati je li dobivala navodne poruke od reprezentativaca, kao ni otkriti tko joj je najzgodniji igrač.