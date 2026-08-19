Mourinho konačno progovorio o Rodriju: 'Trebao je samo to pitati'

Povratak Josea Mourinha u Real Madrid u tijeku je već nekoliko tjedana, ali u utorak ga je klub službeno potvrdio suptilnom ceremonijom u svom trening centru za njegov drugi dolazak, ispunjen nostalgijom, rizikom i nedovršenim poslovima.

Za klub naviknut na spektakl, tišina je bila gotovo izjava.Real ulazi u novu sezonu La Lige nakon dvije uzastopne godine bez trofeja, a Perez, nedavno ponovno izabran, ali daleko od nedodirljive figure iz prošlosti, suočava se s rastućim pritiskom nestrpljivih navijača.Mourinho je svoj povratak predstavio kao nešto značajnije od posla.

„Ovo je povratak kući. Emocionalno je čak i bolje nego prvi put jer je tada bio osjećaj dosezanja samog vrha svijeta, dok je sada emotivnije i iskrenije“, rekao je Mourinho za službeni televizijski kanal kluba i dodao:

"Ja sam jedan od vas; oduvijek sam bio, i možete zamisliti što mi znači raditi za Real Madrid. Ovo je maksima koje se svi moraju pridržavati - raditi za Real Madrid, što znači raditi za vas.“

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Mourinho je nakon predstavljanja u razgovoru za El Chiringuito govorio o španjolskoj zvijezdi Rodriju, MVP-u Svjetskog prvenstva, koji je u ovom prijelaznom roku otišao u Barcelonu, iako je za njega bio zainteresiran i Real.

"Da, razgovarao sam s Rodrijem par puta. Real Madrid mu je dao vrlo dobru ponudu. Mislim da je odnos između Real Madrida i Manchester Cityja vrlo dobar. Klub je, i bez pregovaranja sa Cityjem, imao kontakte s njim i dao mu tu ponudu.Međutim, Rodri je imao sumnje, dvoumio se. Ono što mislim da se dogodilo, a govorim u svoje ime, je da su te njegove sumnje stvorile sumnje i kod mene", rekao je pa poručio:

"On je izvanredan igrač i bio je vrlo korektan prema nama, nemam reći apsolutno ništa negativno. Ali, mislim da je Real Madrid klub takve veličine da ne može imati igrače koji će razmišljati dvaput. Kada ih kontaktiraš, igrač te jednostavno treba pitati: 'Kada trebam doći?' To je otprilike taj koncept".