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Otkriveno otkud Mourinhu modrica ispod oka

Otkriveno otkud Mourinhu modrica ispod oka
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Foto: Arena Akcji/Sipa USA/Profimedia

Mourinhov izgled privukao ogromnu pažnju

17.8.2026.
16:42
M.G.
Arena Akcji/Sipa USA/Profimedia
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Jose Mourinho, trener Real Madrida, privukao je veliku pažnju tijekom utakmice protiv Schalkea u Gelsenkirchenu jer je susret vodio s velikom modricom ispod lijevog oka, a španjolski AS otkrio je da je portugalski stručnjak zadobio tu ozljedu na treningu svoje momčadi.

Španjolci su objavili da je tijekom treninga lopta pogodila Mourinha u glavu, polomila mu naočale te je udarac prouzročio hematom na licu.

Otkriveno otkud Mourinhu modrica ispod oka
Foto: Arena Akcji/Sipa USA/Profimedia

Iz kluba su poručili da povreda nije ozbiljna i da je samo potrebno vrijeme za puni oporavak.

Što se tiče prijateljske utakmice protiv Schalkea, nju je Real dobio s uvjerljivih 3:0.

"Taktički, ideje se polako usvajaju. Igrači imaju nevjerojatnu kvalitetu. Vrlo dobro radimo kao momčad, sa i bez lopte", poručio je Mourinho nakon utakmice koja je bila posljednji test prije dvoboja protiv Espanyola u 1. kolu La Lige.

Jose MourinhoModricaReal MadridSchalkePrijateljska Utakmica
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