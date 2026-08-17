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Niko Kovač u šopingu: Borussia D. za mladog Grka iskrcala čak 32 milijuna eura

Niko Kovač u šopingu: Borussia D. za mladog Grka iskrcala čak 32 milijuna eura
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Foto: Max Maiwald/DeFodi Images/Profimedia

Konstantelias (23) je potpisao petogodišnji ugovor s Borussijom

17.8.2026.
17:29
Hina
Max Maiwald/DeFodi Images/Profimedia
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Grčki ofenzivni vezni igrač Giannis Konstantelias, dosadašnji igrač solunskog PAOK-a, novi je član Borussije Dortmund, s kojom je ovaj 23-godišnji nogometaš potpisao petogodišnji ugovor, priopćio je u ponedjeljak aktualni njemački doprvak. 

"Oduševljeni smo što smo potpisali Giannisa, talentiranog napadačkog igrača čiji razvoj pratimo već neko vrijeme. S 23 godine još je relativno mlad igrač, ali već donosi puno iskustva", rekao je direktor sporta Lars Ricken.

Prema medijskim izvješćima, Borussia je za ovaj transfer platila oko 32 milijuna eura.

Niko Kovač u šopingu: Borussia D. za mladog Grka iskrcala čak 32 milijuna eura
Foto: Economou/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Prošle sezone je ovaj grčki reprezentativac odigrao 40 utakmica za PAOK u svim natjecanjima, a u njima je postigao ​​14 golova i upisao devet asistencija.

U seniorskoj reprezentaciji je debitirao 2023. te je od tada zaigrao u 18 utakmica i postigao četiri pogotka.

"Veselim se igranju za Borussiju Dortmund. To je veliki klub i dat ću sve da ovdje budem uspješan", izjavio je Konstantelias.

Momčad koju vodi bivši hrvatski izbornik Niko Kovač započinje sezonu u Superkupu Franza Beckenbauera protiv Bayerna u subotu na Signal Iduna Parku. I Borussijina prva utakmica u novoj sezoni Bundeslige će biti na domaćem terenu, a 29. kolovoza će ugostiti HSV.

Niko KovačBorussia DortmundTransferPaokGrčka
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