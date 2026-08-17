Niko Kovač u šopingu: Borussia D. za mladog Grka iskrcala čak 32 milijuna eura

Grčki ofenzivni vezni igrač Giannis Konstantelias, dosadašnji igrač solunskog PAOK-a, novi je član Borussije Dortmund, s kojom je ovaj 23-godišnji nogometaš potpisao petogodišnji ugovor, priopćio je u ponedjeljak aktualni njemački doprvak.

"Oduševljeni smo što smo potpisali Giannisa, talentiranog napadačkog igrača čiji razvoj pratimo već neko vrijeme. S 23 godine još je relativno mlad igrač, ali već donosi puno iskustva", rekao je direktor sporta Lars Ricken.

Prema medijskim izvješćima, Borussia je za ovaj transfer platila oko 32 milijuna eura.

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Prošle sezone je ovaj grčki reprezentativac odigrao 40 utakmica za PAOK u svim natjecanjima, a u njima je postigao ​​14 golova i upisao devet asistencija.

U seniorskoj reprezentaciji je debitirao 2023. te je od tada zaigrao u 18 utakmica i postigao četiri pogotka.

"Veselim se igranju za Borussiju Dortmund. To je veliki klub i dat ću sve da ovdje budem uspješan", izjavio je Konstantelias.

Momčad koju vodi bivši hrvatski izbornik Niko Kovač započinje sezonu u Superkupu Franza Beckenbauera protiv Bayerna u subotu na Signal Iduna Parku. I Borussijina prva utakmica u novoj sezoni Bundeslige će biti na domaćem terenu, a 29. kolovoza će ugostiti HSV.