Kopenhagen vratio bivšeg vratara iz Borussije: Što će biti s Kotarskim?

Danski Kopenhagen ekspresno je riješio vratarsko pitanje. Nakon špekulacija o odlasku Dominika Kotarskog u Dinamo, a potom i ozljede vratara Vatrenih, u Kopenhagenu su reagirali i u klub vratili Dianta Ramaja.

Veliki povratak

Njemački vratar kosovskih korijena tako se vratio na Parken, gdje je branio u sezoni 2024./25. i sačuvao mrežu u 10 od 19 susreta. U Kopenhagen sada stiže na jednogodišnju posudbu, na kraju koje će ga danski klub moći otkupiti od Borussije Dortmund.

"Diant posjeduje tehničke vještine koje se idealno uklapaju u naš način igre. Miran je s loptom i može sudjelovati u izgradnji napada, što našoj igri daje dodatnu dimenziju. Istovremeno je dominantan u petercu, unosi mir u obranu i ima izražen pobjednički mentalitet. Budući da odlično poznaje klub, suigrače i sustav, moći će se odmah prilagoditi i dati svoj doprinos. Jako sam sretan što je ponovno s nama", rekao je trener Kopenhagena Bo Svensson.

F.C. Copenhagen, Borussia Dortmund and Diant Ramaj have agreed on a loan deal for the 2026/2027 season #fcklive https://t.co/p8W0TJCiZg — F.C. København (@FCKobenhavn) August 17, 2026

Kotarski u limbu

O povratku Ramaja u Dansku govori se od trenutka kada se Dinamo zainteresirao za Kotarskog. Tada je transfer njemačkog vratara ličio na zamjenu za igrača koji odlazi iz kluba, no sada on više nalikuje na zamjenu za ozlijeđenog igrača budući da situacija s Kotarskim ne ulijeva optimizam.

"Ne mogu puno reći jer nisam liječnik, ali nikad nije pozitivno kada vratara treba zamijeniti, a pogotovo ne nakon što se sam ozlijedi. Izveo je dugi udarac nogom prema van, gdje je potporna noga napravila pokret koji nije bio baš dobar. To rijetko bude baš pozitivno. Sigurno ćemo mu napraviti snimke koljena i znamo što bi to moglo značiti. Ali, moramo pričekati snimke i onda vidjeti kakva je situacija s Dominikom. Moramo se nadati da slike donose dobre vijesti", kazao je pak trener danske momčadi nakon Kotarskove ozljede.

Ako se pokaže da je ozljeda ozbiljnije prirode, Dinamo će se gotovo sigurno okrenuti drugim opcijama, a Kotarski ostati u Kopenhagenu barem do oporavka. Uzevši u obzir formu za danski klub, pitanje je hoće li ga mjesto na vratima čekati kada se oporavi.