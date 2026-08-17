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INCIDENT NA KARASOVIĆIMA /

S 2,51 promilom stigao kamionom na granicu: Jedan potez skupo ga koštao

S 2,51 promilom stigao kamionom na granicu: Jedan potez skupo ga koštao
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Foto: Ivica Galovic/PIXSELL/Ilustracija

Vozač je odmah isključen iz prometa i zadržan u policijskim prostorijama do otrježnjenja

17.8.2026.
16:47
Jaga Komazec
Ivica Galovic/PIXSELL/Ilustracija
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Vozač kamiona (67) iz Sjeverne Makedonije s čak 2,51 promila alkohola udario je u kućicu za granični nadzor na graničnom prijelazu Karasovići.

Do nesreće je došlo u nedjelju poslijepodne dok se pripremao za graničnu kontrolu.

Vozeći teretno vozilo unatrag, bočnim dijelom prikolice udario je u kućicu u vlasništvu Ministarstva financija i oštetio je.

Odmah je isključen iz prometa i zadržan u policijskim prostorijama do otrježnjenja.

Vozač je kažnjen i s 1580 eura te mu je na tri mjeseca zabranjeno korištenje strane vozačke dozvole na području Hrvatske.

Granični Prijelaz KrasovićiPijani VozačMakedonacPrometna NesrećaNovčana Kazna
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