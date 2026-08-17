S 2,51 promilom stigao kamionom na granicu: Jedan potez skupo ga koštao

Vozač kamiona (67) iz Sjeverne Makedonije s čak 2,51 promila alkohola udario je u kućicu za granični nadzor na graničnom prijelazu Karasovići.

Do nesreće je došlo u nedjelju poslijepodne dok se pripremao za graničnu kontrolu.

Vozeći teretno vozilo unatrag, bočnim dijelom prikolice udario je u kućicu u vlasništvu Ministarstva financija i oštetio je.

Odmah je isključen iz prometa i zadržan u policijskim prostorijama do otrježnjenja.

Vozač je kažnjen i s 1580 eura te mu je na tri mjeseca zabranjeno korištenje strane vozačke dozvole na području Hrvatske.