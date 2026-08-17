Iz SC-a Zagreb upozorili na ilegalnu kupnju mjesta u domu: 'Provjeravat ćemo sobe i društvene mreže'

Više od 6 tisuća studenata ostvarilo je pravo na studentski dom u Zagrebu. Zbog obnove 5. i 6. paviljona Studentskog doma Stjepan Radić dio kapaciteta neće biti dostupan. Zbog toga je osigurano i 906 subvencija za privatni smještaj u iznosu od 152 eura na mjesec.

Studenti koji nisu ostvarili pravo na dom mogu podnijeti prigovor, nakon čega će biti poznati konačni rezultati.

Više o tome razgovarali smo s Vladom Levakom, pomoćnikom ravnatelja za studentski smještaj.

Što sada mogu učiniti studenti koji nisu dobili mjesto u domu?

Studenti koji nisu ostvarili pravo na mjesto u studentskom domu po privremenoj rang listi mogu pisati prigovor na rezultate natječaja ako misle da im nešto nije dobro bodovano. Isto tako, 906 njih koji su ispod bodne granice će primiti subvenciju Ministarstva u iznosu od 152 eura.

Zbog obnove 5. i 6. paviljona kapaciteti su nešto manji. Zašto se išlo u tu obnovu, koliko su ti kapaciteti sada manji i kada će obnova biti gotova?

U SD Stjepan Radić, 5. i 6. paviljon idu u obnovu, nadamo se da će to biti gotovo u idućih 18 mjeseci, tj. jednu akademsku godinu neće biti raspoloživo za 152 kreveta. U obnovu se išlo upravo iz razloga što su ovi paviljoni izgrađeni za Univerzijadu 1987. godine te sada prolaze jednu veliku rekonstrukciju.

Zašto subvencije iznose 152 eura i je li taj iznos dovoljan studentima?

Kada je bila obnova i 2015. godine, svih kapaciteta u Cvjetnom naselju i većinu u SD Stjepan Radić, upravo je tada subvencija bila četiri puta veća od redovite subvencije. Tako smo i ove godine dali prijedlog Ministarstvu da ta subvencija iznosi 152 eura.

Posljednje tri godine domovi su sve skuplji. Zašto je tome tako?

Studentski centar u Zagrebu ima svake godine sve veće cijene energenata, kao i svi RH. Sukladno tome, povećava se i bruto plaća. Valja naglasiti da studentski centar u Zagrebu ima najniže cijene od svih studentskih centara u RH. Student u Studentskom centru u Zagrebu može spavati već od 40 eura mjesečno, što uključuje sve režijske troškove i internet.

Koliko će sada koštati prva kategorija?

To je najskuplja kategorija i sada iznosi 117 eura mjesečno. Ponavljam, uključujući sve režijske troškove.

Po raznim Facebook grupama se prodaju mjesta u studentskim domovima. Kako ćete to kontrolirati?

Subvencija je osnovno pravo studenta, nije prenosiva na drugu osobu. Mi apeliramo svake godine da studenti ne prodaju mjesta u studentskom domu. To je duboko nemoralan čin. Oni upravo čine štetu svojim kolegama koji zbog toga možda neće moći nastaviti svoje studiranje. Apeliramo stvarno na studente da to ne rade. Mi ćemo svakako redovitim kontrolama i fizičkim ulascima u sobe provjeravati tko su stanari studentskih domova. Također, radimo i elektronske kontrole prateći različite društvene mreže.