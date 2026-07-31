Šestero hrvatskih studenata nastupilo na Svjetskom prvenstvu u orijentacijskom trčanju

Na sjeveru Portugala traje Svjetsko studentsko prvenstvo u orijentacijskom trčanju, koje je u Vilu Real dovelo gotovo 250 natjecatelja iz 29 zemalja i regija. Hrvatsku predstavlja šestero studenata koji su prve nastupe upisali u kvalifikacijama KO sprinta.

U muškoj konkurenciji nastupili su Noa Kelc, Gabrijel Solenički i Jan Erben. Kelc je u svojoj skupini završio na 34. mjestu, Solenički na 37., a Erben na 41. mjestu. Među djevojkama je Majda Vidaković bila 39., dok su Paula Pavlin i Ira Mareković Car zauzele 36. mjesta u svojim kvalifikacijskim skupinama.

Zahtjevne utrke po velikoj vrućini

Kako piše Studentski.hr, KO sprint traži brzo čitanje karte, precizan odabir rute i donošenje odluka u svega nekoliko sekundi. Natjecateljima su posao dodatno otežale temperature od oko 35 stupnjeva te kratke stanke između više intenzivnih utrka.

Za većinu hrvatskih predstavnika ovo je prvi nastup na natjecanju takve razine, a priliku su dobili odmjeriti snage i sa svjetskim prvacima te osvajačima medalja s velikih međunarodnih prvenstava.

Iz grada na šumski teren

Sprint utrke održavaju se u gradskoj jezgri Vila Reala, među uskim ulicama, prolazima i nepravilnim gradskim blokovima. Završni dio prvenstva preselit će se na šumski teren vojnog vježbališta, gdje natjecatelje čekaju borove šume, usponi i tehnički zahtjevnije dionice.

Prvenstvo je započelo 28. srpnja, a završava u subotu, 1. kolovoza, utrkama na srednjoj stazi.