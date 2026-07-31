FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZAHTJEVNE UTRKE /

Šestero hrvatskih studenata nastupilo na Svjetskom prvenstvu u orijentacijskom trčanju

Šestero hrvatskih studenata nastupilo na Svjetskom prvenstvu u orijentacijskom trčanju
×
Foto: UNISPORT HRVATSKA

Prvenstvo je započelo 28. srpnja, a završava u subotu, 1. kolovoza, utrkama na srednjoj stazi

31.7.2026.
18:54
Jaga Komazec
UNISPORT HRVATSKA
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Na sjeveru Portugala traje Svjetsko studentsko prvenstvo u orijentacijskom trčanju, koje je u Vilu Real dovelo gotovo 250 natjecatelja iz 29 zemalja i regija. Hrvatsku predstavlja šestero studenata koji su prve nastupe upisali u kvalifikacijama KO sprinta.

U muškoj konkurenciji nastupili su Noa Kelc, Gabrijel Solenički i Jan Erben. Kelc je u svojoj skupini završio na 34. mjestu, Solenički na 37., a Erben na 41. mjestu. Među djevojkama je Majda Vidaković bila 39., dok su Paula Pavlin i Ira Mareković Car zauzele 36. mjesta u svojim kvalifikacijskim skupinama.

Zahtjevne utrke po velikoj vrućini

Kako piše Studentski.hr, KO sprint traži brzo čitanje karte, precizan odabir rute i donošenje odluka u svega nekoliko sekundi. Natjecateljima su posao dodatno otežale temperature od oko 35 stupnjeva te kratke stanke između više intenzivnih utrka.

Za većinu hrvatskih predstavnika ovo je prvi nastup na natjecanju takve razine, a priliku su dobili odmjeriti snage i sa svjetskim prvacima te osvajačima medalja s velikih međunarodnih prvenstava.

Iz grada na šumski teren

Sprint utrke održavaju se u gradskoj jezgri Vila Reala, među uskim ulicama, prolazima i nepravilnim gradskim blokovima. Završni dio prvenstva preselit će se na šumski teren vojnog vježbališta, gdje natjecatelje čekaju borove šume, usponi i tehnički zahtjevnije dionice.

Prvenstvo je započelo 28. srpnja, a završava u subotu, 1. kolovoza, utrkama na srednjoj stazi. 

NatjecanjeTrčanjeStudenti
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike