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Mislite da je u Hrvatskoj vruće? Ovdje je izmjerena najviša temperatura, toplija nego u pećnici

Mislite da je u Hrvatskoj vruće? Ovdje je izmjerena najviša temperatura, toplija nego u pećnici
Foto: Shutterstock
Naizgled mirni ranč Furnace Creek, smješten u srcu kalifornijske Doline smrti, drži jedan od najdugovječnijih i najkontroverznijih svjetskih rekorda. Desetog srpnja 1913. godine, termometar je ondje navodno zabilježio temperaturu zraka od nevjerojatnih 56,7 °C.
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Ranč Furnace Creek u kalifornijskoj Dolini smrti službeno drži rekord za najvišu temperaturu zraka ikad izmjerenu na Zemlji – 56,7 °C, zabilježenu 10. srpnja 1913. godine. Iako je taj rekord priznala Svjetska meteorološka organizacija (WMO), dio znanstvenika smatra da mjerenje nije bilo potpuno vjerodostojno. 

Dolina smrti poznata je po jedinstvenoj geografiji koja pogoduje stvaranju ekstremnih vrućina. Smještena je ispod razine mora i okružena planinama koje zadržavaju vrući zrak, dok je zbog kišne sjene jedno od najsuših mjesta u Sjevernoj Americi. Ljetne temperature ondje redovito prelaze 49 °C, a površina tla može se zagrijati i na više od 90 °C.

1.7.2026.
9:04
Webcafe.hr
Shutterstock
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