Ultra je opet pomaknula granice! Mrežice, šljokice i golišavi outfiti ukrali show u Splitu

Sinoć je u Splitu održana druga večer festivala Ultra Europe, koja je i ove godine okupila desetke tisuća ljubitelja elektroničke glazbe iz cijelog svijeta. Publiku su rasplesali neki od najvećih svjetskih DJ-eva, a festivalska atmosfera potrajala je do ranih jutarnjih sati.

Osim vrhunskih glazbenih nastupa, veliku pozornost privukle su i modne kombinacije posjetitelja. Šljokice, mrežasti kompleti, neonske boje, prozirni materijali i odvažni modni detalji ponovno su dominirali Parkom mladeži, dok su mnogi iskoristili priliku pokazati kreativne festivale outfite koji su postali zaštitni znak Ultre.

Neke od najluđih modnih izdanja - pogledajte u našoj galeriji.