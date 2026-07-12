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MODNI KAOS /

Ultra je opet pomaknula granice! Mrežice, šljokice i golišavi outfiti ukrali show u Splitu

Ultra je opet pomaknula granice! Mrežice, šljokice i golišavi outfiti ukrali show u Splitu
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Sinoć je u Splitu održana druga večer festivala Ultra Europe, koja je i ove godine okupila desetke tisuća ljubitelja elektroničke glazbe iz cijelog svijeta. Publiku su rasplesali neki od najvećih svjetskih DJ-eva, a festivalska atmosfera potrajala je do ranih jutarnjih sati.

Osim vrhunskih glazbenih nastupa, veliku pozornost privukle su i modne kombinacije posjetitelja. Šljokice, mrežasti kompleti, neonske boje, prozirni materijali i odvažni modni detalji ponovno su dominirali Parkom mladeži, dok su mnogi iskoristili priliku pokazati kreativne festivale outfite koji su postali zaštitni znak Ultre. 

Neke od najluđih modnih izdanja - pogledajte u našoj galeriji. 

12.7.2026.
10:41
Hot.hr
Ivana Ivanovic/PIXSELL
UltraSplitModa
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