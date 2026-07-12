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MODNE KRALJICE /

One su obilježile vikend špicu: Zgodne djevojke ukrale su pažnju na zagrebačkim ulicama

One su obilježile vikend špicu: Zgodne djevojke ukrale su pažnju na zagrebačkim ulicama
Foto: Goran Horvatinec
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Zagreb je ovog vikenda ponovno oživio uz sunce, pune terase i dobro raspoložene prolaznike. Gradska špica pretvorila se u malu modnu pistu na otvorenom, a lagane haljine, sunčane naočale i ležerne ljetne kombinacije dominirale su ulicama centra.

Zagrebački stil i ovog je puta spojio eleganciju i opuštenost – od prozračnih haljina i upečatljivih modnih dodataka do jednostavnih kombinacija idealnih za vruće dane.

Uz kavu, druženje i šetnju gradom, još se jednom pokazalo da je špica više od običnog vikend rituala - ona je mjesto gdje se susreću moda, životni stil i zagrebački šarm. A sve to uhvatio je fotograf Goran Horvatinec. 

12.7.2026.
12:56
Hot.hr
Goran Horvatinec
ZagrebšpicaPaparazzi
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