Ovako izgleda Park mladeži nakon odlaska tisuća partijanera

Iza Splita je još jedna nezaboravna festivalska noć. Druga večer Ultra Europe festivala, tijekom koje su nastupili Hardwell, Calvin Harris, Dom Dolla, Worship, Maddix, Dash Berlin i hrvatski dvojac Vanillaz, privukla je desetke tisuća ljubitelja elektroničke glazbe koji su se zabavljali do ranih jutarnjih sati.

Nakon što su se ugasila svjetla pozornice, a posljednji posjetitelji napustili Park mladeži, uslijedila je sasvim drugačija slika. Festivalski prostor ostao je prekriven čašama, bocama, limenkama i ostalim otpadom koji je ostao iza višesatnog tuluma.

Ipak, prizor nije dugo potrajao. Čim je završio program, na teren su izašle ekipe zadužene za čišćenje koje su odmah prionule poslu kako bi Park mladeži bio spreman za završnu, treću večer festivala.

Pogledajte fotografije Parka mladeži nakon završetka druge večeri Ultra Europe festivala.