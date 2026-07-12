Druga večer Ultre rasplesala Split do zore, tisuće ljudi tulumarilo u najluđim modnim kombinacijama

Druga večer Ultra Europe festivala u splitskom Parku mladeži donijela je još jednu noć vrhunske elektroničke glazbe, spektakularne produkcije i nezaboravne atmosfere. Tisuće posjetitelja iz svih krajeva svijeta plesale su do ranih jutarnjih sati uz nastupe najvećih svjetskih DJ imena.

Na glavnoj pozornici publiku oduševili su Maddix, Worship, Dom Dolla, Calvin Harris i Hardwell. Odličnu atmosferu dodatno su podigli Dash Berlin te hrvatski dvojac Vanillaz, koji je još jednom pokazao zašto je među najpoznatijim domaćim elektroničkim izvođačima.

Publika je tijekom cijele noći ispunila Park mladeži, a plesni ritmovi, laseri i vatrometi pretvorili su Split u svjetsko središte elektroničke glazbe. Posjetitelji pristigli iz brojnih zemalja još su jednom pokazali zašto je Ultra Europe jedan od najpopularnijih festivalskih događaja u Europi, stvarajući jedinstvenu atmosferu koja je potrajala sve do svitanja.

Uz vrhunsku glazbu, pažnju su i ove večeri privukla maštovita festivalska izdanja posjetitelja. Šljokice, neonske boje, upečatljivi kostimi i odvažni modni detalji ponovno su dominirali festivalskim prostorom, a brojni su partijaneri svojim kreativnim kombinacijama dodatno obogatili jedinstveni duh Ultre.

Najbolja izdanja druge večeri pogledajte u našoj galeriji.