Ne, ovo nije Photoshop: Ljubiteljica estetskih zahvata šokirala fanove svojim izgledom

Ruska influencerica Karina Ivanova (31) ponovno je privukla veliku pažnju javnosti, ali ovoga puta ne zbog sadržaja koji objavljuje, već zbog svog izgleda. Posebno su se na društvenim mrežama komentirale njezine izrazito povećane usne, koje su kod mnogih izazvale šok i brojne reakcije.

Dok jedni tvrde da je otišla predaleko i da je pretjerala s estetskim zahvatima, drugi smatraju da svatko ima pravo odlučivati o vlastitom izgledu. U moru komentara koji su se nizali, od pohvala do oštrih kritika, Karina se nije oglasila. ''Što je ovo, strašilo? Zašto je djevojka napravila ovo?'', samo su neki od komentara.

Kako Karina Ivanova izgleda - pogledajte u našoj galeriji.