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Ljetni đir gradom: Atraktivne prijateljice osvojile čakovečku špicu

Ljetni đir gradom: Atraktivne prijateljice osvojile čakovečku špicu
Foto: Zlatko Vrzan/eMedimurje
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Vikend je u Čakovcu započeo u pravom ljetnom ozračju. Sunčano i toplo prijepodne mnogi su iskoristili za opuštanje na gradskim terasama, uživanje u kavi i druženje s obitelji i prijateljima.

Lijepo vrijeme izmamilo je građane u središte grada, a brojni su pritom pokazali i svoje najbolje ljetne modne kombinacije. Prozračne haljine, lagane košulje, sunčane naočale i šareni modni detalji obilježili su subotnju gradsku špicu.

Opuštenu atmosferu, osmijehe i modne trenutke zabilježio je fotoreporter Zlatko Vrzan, koji je objektivom uhvatio djelić ljetnog ugođaja s čakovečkih ulica.

11.7.2026.
19:12
Hot.hr
Zlatko Vrzan/eMedimurje
čakovecšpicaPaparazzi
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