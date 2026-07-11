Ljetni đir gradom: Atraktivne prijateljice osvojile čakovečku špicu

Vikend je u Čakovcu započeo u pravom ljetnom ozračju. Sunčano i toplo prijepodne mnogi su iskoristili za opuštanje na gradskim terasama, uživanje u kavi i druženje s obitelji i prijateljima.

Lijepo vrijeme izmamilo je građane u središte grada, a brojni su pritom pokazali i svoje najbolje ljetne modne kombinacije. Prozračne haljine, lagane košulje, sunčane naočale i šareni modni detalji obilježili su subotnju gradsku špicu.

Opuštenu atmosferu, osmijehe i modne trenutke zabilježio je fotoreporter Zlatko Vrzan, koji je objektivom uhvatio djelić ljetnog ugođaja s čakovečkih ulica.