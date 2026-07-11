'Koliko mu treba do stotke?' Odgovor je ostavio vozača pokraj nas bez riječi

Postoje automobili koje jednostavno vozite i oni koje doživite. Zeekr 7X Privilege AWD bez sumnje pripada ovoj drugoj skupini. Tijekom tjedan dana provedenih za njegovim upravljačem ostavio je dojam kakav rijetko ostavlja ijedan automobil – kombinaciju oduševljenja, nevjerice i iskrenog divljenja.

Dovoljno govori jedna scena sa zagrebačke Slavonske avenije. Vozač Audija Q5 na semaforu spušta prozor i pita: "Je li to onaj famozni Zeekr 7X?" Nakon potvrde uslijedilo je neizbježno pitanje o ubrzanju.

Odgovor od 3,8 sekundi do 100 km/h izazvao je izraz lica koji najbolje opisuje ovaj automobil – mješavinu šoka i poštovanja.

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Od 80 do 120 km/h za svega 1,8 sekundi

Iza tih brojki kriju se dva elektromotora ukupne snage 475 kW odnosno 646 KS te čak 710 Nm okretnog momenta. Ubrzanje do stotke traje 3,8 sekundi, dok međuubrzanje od 80 do 120 km/h traje svega 1,8 sekundi. U praksi to znači brutalnu isporuku snage koja putnike doslovno prikuca za sjedala. Istodobno, Zeekr 7X može biti i potpuno suprotan automobil – tih, uglađen i opuštajući suputnik u svakodnevnoj vožnji.

Važan dio priče je i 800-voltna električna arhitektura koja omogućuje iznimno brzo punjenje. Baterija kapaciteta 100 kWh može se od 10 do 80 posto napuniti za samo 16 minuta, a na 400 kW punionici tijekom testa u pet minuta nadopunili smo gotovo 30 kWh energije, dovoljno za oko 200 kilometara vožnje. Službeni WLTP doseg iznosi 543 kilometra, dok je stvarna potrošnja tijekom testa iznosila između 19 i 21 kWh na 100 kilometara, što potvrđuje da je više od 500 kilometara dosega u stvarnim uvjetima sasvim ostvarivo.

Ako performanse impresioniraju, udobnost osvaja. Top izvedba Privilege AWD dolazi s aktivnim zračnim ovjesom i kontinuiranom kontrolom prigušenja, sustavom koji Zeekr naziva "Magic Carpet". Naziv nije slučajan jer automobil doslovno lebdi iznad ceste, upijajući neravnine na razini luksuznih limuzina koje stoje znatno više.

Vrhunska završna obrada

U sportskom načinu rada ovjes se ukrućuje, karoserija spušta, a gotovo 2,5 tone težak SUV postaje iznenađujuće agilan i stabilan u zavojima. Iako se pri dinamičnoj vožnji osjeti određeno naginjanje karoserije, pogon na sve kotače i precizno upravljanje osiguravaju visoku razinu sigurnosti i kontrole.

Dizajniran u Zeekrovu globalnom dizajnerskom centru u Švedskoj, 7X kombinira minimalistički skandinavski dizajn s vrlo prostranom unutrašnjošću zahvaljujući međuosovinskom razmaku od 2925 milimetara. Kabina ostavlja premium dojam već na prvi pogled. Nappa koža, kvalitetni materijali i vrhunska završna obrada bez problema mogu konkurirati znatno skupljim njemačkim modelima.

Prednja sjedala nude grijanje, ventilaciju i čak šest programa masaže, dok digitalni kokpit čine 13-inčna instrumentna ploča i veliki 16-inčni središnji zaslon. Posebno se ističe odličan head-up zaslon, kao i električna vrata sa soft-close funkcijom i senzorima za prepoznavanje prepreka, detalj koji izaziva oduševljenje kod gotovo svakoga tko ga prvi put vidi.

Najimpresivniji električni automobil do sada

Naravno, nisu svi detalji savršeni. Većina funkcija kontrolira se putem središnjeg zaslona, a prtljažnik od 539 litara mogao bi biti nešto praktičnije oblikovan. Volan bi također mogao biti nešto manji i sportskiji.

S cijenom od približno 66.000 eura, Zeekr 7X Privilege AWD nije samo još jedan električni SUV. Riječ je o automobilu koji uspješno spaja performanse supersportaša, udobnost luksuzne limuzine i praktičnost obiteljskog vozila. Ujedno predstavlja jednu od najimpresivnijih električnih izvedbi koje smo dosad imali priliku voziti te ozbiljno podiže ljestvicu u svojoj klasi.