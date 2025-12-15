'Monstrum' stigao u Hrvatsku, znamo i cijene: Hoće li Zeekr 7X 'pojesti' konkurenciju?

Premium marka Zeekr, dio kineskog automobilskog diva Geely Holding pod čijim su okriljem i Volvo te Polestar, službeno je stigla na hrvatsko tržište.

Uz modele Zeekr 001 i Zeekr X, glavna zvijezda ponude je Zeekr 7X, električni SUV srednje veličine koji s europskim dizajnom, naprednom tehnologijom i konkurentnom cijenom izravno napada tržišnog lidera, Teslu Model Y.

Dizajniran u globalnom dizajnerskom centru u Švedskoj, 7X spaja skandinavsku estetiku s kineskom tehnološkom snagom, nudeći paket koji bi mogao ozbiljno uzdrmati premium segment.

Dizajn i prostranost europskog kova

Na prvi pogled, Zeekr 7X ostavlja dojam profinjenog i modernog vozila. Iako dimenzijama vrlo sličan glavnim konkurentima, zahvaljujući dužem međuosovinskom razmaku (2925 mm) nudi iznimno prostranu unutrašnjost. Vanjski dizajn je čist i aerodinamičan, s tankim LED svjetlima koja se protežu cijelom širinom vozila i postaju zaštitni znak modernih automobila.

Pravi adut skriva se u kabini. Unutrašnjost odiše luksuzom i kvalitetom izrade koja, prema ocjenama mnogih recenzenata, nadmašuje onu u Tesli i može se mjeriti s njemačkim premium markama. Materijali su mekani na dodir, a završna obrada je na visokoj razini. U najopremljenijim verzijama sjedala su presvučena finom Nappa kožom te nude grijanje, hlađenje i čak šest vrsta masaže.

Prostora ima u izobilju, posebice na stražnjoj klupi gdje putnici uživaju u komforu ravnom limuzinama, zahvaljujući ravnoj podnici i mogućnosti električnog podešavanja nagiba naslona. Praktičnost je također vrlina; prtljažnik nudi izdašnih 539 litara, što se preklapanjem sjedala povećava na čak 1978 litara. Tome treba dodati i prednji prtljažnik ("frunk") zapremnine od 42 do 62 litre, ovisno o verziji.

Tehnologija u prvom planu

Interijerom dominira masivni 16-inčni središnji zaslon visoke rezolucije, pokretan snažnim Qualcomm Snapdragon 8295 čipom koji osigurava iznimno brz i fluidan rad. Ispred vozača nalazi se 13-inčna digitalna instrumentna ploča, a kao opcija dostupan je i ogroman 36-inčni head-up zaslon s proširenom stvarnošću (AR).

Iako je većina funkcija integrirana u zaslon, što uključuje i pomalo nespretno podešavanje retrovizora i upravljača, sustav je intuitivan. Za vrhunski audio doživljaj brine se premium ozvučenje s 21 zvučnikom, razvijeno u suradnji s Yamahom.

Sigurnost je potvrđena s pet zvjezdica na Euro NCAP testiranju, a vozilo je opremljeno naprednim sustavima pomoći vozaču koji koriste Lidar tehnologiju.

Performanse i munjevito punjenje

Zeekr 7X izgrađen je na naprednoj 800-voltnoj arhitekturi, što je njegov ključni tehnološki adut. Ova platforma omogućuje jedno od najbržih punjenja na tržištu. Na dovoljno snažnom DC punjaču, baterija se može napuniti od 10 do 80 posto za samo 16 minuta. Podržano je i AC punjenje snagom do 22 kW. U ponudi su dvije baterije: LFP (litij-željezo-fosfat) od 75 kWh i NMC (nikal-mangan-kobalt) od 100 kWh.

Modeli s pogonom na stražnje kotače (RWD) razvijaju 310 kW (421 KS) i ubrzavaju do 100 km/h za oko 5,8 sekundi. WLTP doseg im je do 615 km s većom baterijom.

Top model Privilege s pogonom na sve kotače (AWD) raspolaže s dva motora ukupne snage 475 kW (646 KS) i 710 Nm okretnog momenta. To mu omogućuje brutalno ubrzanje od 0 do 100 km/h za samo 3,8 sekundi, a međuubrzanje od 80 do 120 km/h događa se unutar 1,8 sekundi. Maksimalna brzina kod svih modela ograničena je na 210 km/h.

Dojmovi iz vožnje: Udobnost ispred sporta

Iako brojke performansi sugeriraju sportski karakter, recenzenti se slažu da je Zeekr 7X prvenstveno usmjeren na udobnost. Zračni ovjes u top modelu pruža iznimno mekanu i 'plutajuću' vožnju, odlično upijajući neravnine. Međutim, takva postavka rezultira i osjetnim naginjanjem karoserije u zavojima.

Ovo nije automobil za sportsku vožnju zavojitim cestama, već profinjena i tiha krstarica idealna za duga putovanja. Upravljač je lagan i ne pruža mnogo povratnih informacija.

Mnogi smatraju da su slabije RWD verzije uravnoteženiji i razumniji izbor, jer nude više nego dovoljno snage uz mirniji karakter koji bolje odgovara udobnom ovjesu.

Cijene i dostupnost u Hrvatskoj

Zeekr je za tržište Hrvatske, ali i cijele jugoistočne Europe sklopio partnerstvo s tvrtkom SEEAG, otvaranje prvih prodajnih salona u Hrvatskoj planirano je za početak 2026. godine, a već su poznate i cijene:

Zeekr 7X Core (75 kWh RWD): 53.990 eura

Zeekr 7X Long Range (100 kWh RWD): 56.990 eura

Zeekr 7X Privilege (100 kWh AWD): 63.990 eura

Zeekr 7X donosi impresivan spoj luksuza, prostranosti, napredne tehnologije i iznimno brzog punjenja. Iako nije sportaš, njegov naglasak na udobnosti i kvaliteti, uz vrlo privlačnu cijenu, čini ga iznimno snažnim novim igračem koji ima sve adute da postane jedan od favorita na hrvatskom tržištu električnih SUV-ova.

