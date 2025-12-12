Ovaj automobil - leti! Tvrtka ponosno objavila: 'Počela je proizvodnja, imamo prvog kupca'

Alef Aeronautics, tvrtka koja dizajnira i razvija, kako tvrde, prvi leteći automobil na svijetu, objavila je da je započela proizvodnju vozila za prvog kupca. Za izradu svake od ranih verzija letećeg automobila Alef nazvanog Model A trebat će nekoliko mjeseci ručne izrade.

Riječ je o potpuno električnom osobnom automobilu s cestovnim dometom, sposobnom za vertikalno polijetanje i let prema naprijed. Proces uključuje robotsku, industrijsku i uglavnom ručnu proizvodnju. Tijekom proizvodnje uključena su rigorozna testiranja pojedinačnih dijelova i veliki broj probnih letova sastavljenog automobila. Model A imat će domet vožnje od 320 kilometara i domet leta od 177 kilometara.

Vozilo dolazi s kardanskim dizajnom kabine kako bi bilo stabilno dok se kreće kroz zrak, kao i sustavom za kontrolu vertikalnog i horizontalnog kretanja i naginjanja. Koristi set od osam propelera za vertikalno polijetanje i let koji iz sigurnosnih razloga nisu izloženi niti ugrađeni u karoseriju automobila.

Kabina će se tijekom leta rotirati za 90 stupnjeva tako da će putnici biti okrenuti bočno. Kabina tada ostaje ravna dok se trup zrakoplova naginje oko nje.

Pogledajte snimku uspješnog okomitog uzlijetanja automobila