FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SJAJ PIJACE /

Zadarski advent pun osmjeha: Glavna zvijezda bila je ljepotica u smeđoj bundi

Zadarski advent pun osmjeha: Glavna zvijezda bila je ljepotica u smeđoj bundi
Foto: Bojan Bogdanić/tzgz
1 /21
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Na zadarskoj Pijaci studenti su i ove godine unijeli mladenačku energiju u adventski program, pretvorivši Božićni gramofon u omiljeni kutak za ples, druženje i zabavu uz glazbu DJ-a Ante Dujića, dok se publika mogla priključiti natjecanjima i tematskim večerima otvorenima za sve generacije. U nastavku pogledajte fotografije sa zadarskog adventa. Fotografije također možete vidjeti i na portalu Ezadar

11.12.2025.
15:13
Hot.hr
Bojan Bogdanić/tzgz
ZadarAdvent 2025
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SJAJ PIJACE /
Zadarski advent pun osmjeha: Glavna zvijezda bila je ljepotica u smeđoj bundi