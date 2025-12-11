Od duhova i prokletstava do spektakularnih boja: Ovo su najčudnije planine na svijetu
Dok danas, točnije 11. prosinca, obilježavamo Međunarodni dan planina, prisjećamo se njihove snage i ljepote. Planine nisu samo geološke formacije; one su čuvari drevnih priča, spomenici vremenu i platna na kojima je priroda iskazala svoju najluđu kreativnost. Dok visina Everesta izaziva strahopoštovanje, postoje vrhovi čija neobičnost nadilazi puke metre i osvaja maštu. Od planina koje izgledaju kao da su oslikane duginim bojama do vrhova na koje se nitko nikada nije usudio popeti, ovo su neka od najčudnijih i najfascinantnijih planinskih čuda našeg planeta.