PRIRODNA LJEPOTICA /

Nikad ljepši Advent: Kovrčava djevojka s osmijehom od milijun dolara obilježila večer u Karlovcu

Nikad ljepši Advent: Kovrčava djevojka s osmijehom od milijun dolara obilježila večer u Karlovcu
Foto: Igor Čepurkovski I Gita Berić
1 /25
Brojni Karlovčani i Karlovčanke ovih dana uživaju u pravom božićnom ugođaju na Adventu na Promenadi, gdje se grad pretvara u toplu blagdansku kulisu ispunjenu mirisima kuhanog vina, blještavilom lampica i zvucima blagdanske glazbe. Šetnje uz rijeku, druženja s prijateljima i opuštena atmosfera čine ove prosinačke dane posebnima i donose onaj prepoznatljivi osjećaj zajedništva u srcu Karlovca. 

Pažnju fotografa posebno je privukla kovrčava djevojka s osmijehom od milijun dolara, koja je svojim vedrim izrazom i zaraznom pozitivnom energijom mamila poglede prolaznika. Njezin osijem savršeno se uklopio u blagdansku priču Adventa na Promenadi, podsječajući da su upravo mali trenuci radosti ono što čini čaroliju Božića. 

Galeriju Adventa u Karlovcu donosi KAportal.net.hr 

17.12.2025.
10:39
Hot.hr
Igor Čepurkovski I Gita Berić
