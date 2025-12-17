FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAJHOT IZDANJA /

Sharon Stone nekad i danas: Postala seks simbol, naglo oboljela pa se vratila jača nego ikad

Sharon Stone nekad i danas: Postala seks simbol, naglo oboljela pa se vratila jača nego ikad
Foto: Profimedia
1 /19
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Malo je koja glumica obilježila jedno desetljeće kao što je Sharon Stone (67) obilježila devedesete. Postavši globalni seks simbol ulogom u "Sirovim strastima", njezino ime postalo je sinonim za fatalnu privlačnost i inteligenciju. No, iza blještavila Hollywooda krije se priča o nevjerojatnoj otpornosti, borbi za život i potpunoj redefiniciji vlastitog identiteta – priča o ženi koja je, kako sama kaže u svojoj autobiografiji, imala ljepotu življenja dvaput.

17.12.2025.
6:03
Hot.hr
Profimedia
Sharon StoneGlumicaSeks SimoboliFilmovi
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NAJHOT IZDANJA /
Sharon Stone nekad i danas: Postala seks simbol, naglo oboljela pa se vratila jača nego ikad