Sharon Stone nekad i danas: Postala seks simbol, naglo oboljela pa se vratila jača nego ikad

Malo je koja glumica obilježila jedno desetljeće kao što je Sharon Stone (67) obilježila devedesete. Postavši globalni seks simbol ulogom u "Sirovim strastima", njezino ime postalo je sinonim za fatalnu privlačnost i inteligenciju. No, iza blještavila Hollywooda krije se priča o nevjerojatnoj otpornosti, borbi za život i potpunoj redefiniciji vlastitog identiteta – priča o ženi koja je, kako sama kaže u svojoj autobiografiji, imala ljepotu življenja dvaput.