Zapanjujuća transformacija najtrofejnijeg olimpijca: Nekada je bio san snova svih žena

Michael Phelps, ime koje je sinonim za olimpijsku besmrtnost i sportsku dominaciju, godinama nakon povlačenja iz bazena ponovno je u središtu pozornosti. No, ovoga puta razlog nije obaranje svjetskih rekorda, već zapanjujuća osobna transformacija koja je najtrofejnijeg olimpijca svih vremena vratila na naslovnice nakon što je nekoć bio prozvan za "Najseksi muškarca na svijetu" danas izgleda potpuno drugačije.

Njegov put od mladića fokusiranog isključivo na pobjedu do zrelog obiteljskog čovjeka i zagovornika mentalnog zdravlja priča je o evoluciji koja nadilazi sportske arene.

Karijera Michaela Phelpsa, rođenog 30. lipnja 1985. u Baltimoreu, jednostavno je legendarna. S nevjerojatnih 28 olimpijskih medalja, od čega su čak 23 zlatne, on je najodlikovaniji sportaš u povijesti Olimpijskih igara. Svijet ga je prvi put upoznao kao 15-godišnjaka na Igrama u Sydneyu 2000. godine, gdje je bio najmlađi američki plivač u 68 godina. Iako tada nije osvojio medalju, bilo je jasno da se rađa nova zvijezda.

Njegova dominacija eksplodirala je u Ateni 2004. sa šest zlata, no vrhunac je dosegnut u Pekingu 2008. godine. Ondje je ostvario pothvat koji se smatra jednim od najvećih sportskih dostignuća ikad – osvojio je osam zlatnih medalja na jednim Igrama, srušivši 36 godina star rekord Marka Spitza. Nastavio je nizati uspjehe u Londonu 2012. i konačno se, nakon kratkog umirovljenja, trijumfalno oprostio u Riju 2016. s još pet zlata, kao nositelj američke zastave i neupitna sportska ikona.

Dok je svijet pamtio Phelpsa s kratko ošišanom kosom i svježe obrijanog lica, spremnog za minimalan otpor vode, današnji izgled "Baltimore metka" priča potpuno drugačiju priču. Godinama nakon umirovljenja, Phelps je prihvatio ležerniji i zreliji stil koji je oduševio javnost. Njegov novi zaštitni znak postali su puna brada prošarana sjedinama i kosa svezana u modernu punđu.

Ova promjena nije prošla nezapaženo. Kada se nedavno pojavio u Sydneyu, njegov izgled izazvao je lavinu pozitivnih komentara na društvenim mrežama. "Michael Phelps s bradom je nešto što nisam znala da mi treba", napisala je jedna korisnica, dok je druga dodala: "On je jedan od rijetkih muškaraca koji može nositi punđu." Njegov stil, upotpunjen naočalama i samouvjerenim držanjem, pokazuje čovjeka koji je pronašao mir izvan natjecateljskog pritiska.

Tijekom karijere, Phelpsov život bio je podređen brutalnom režimu. U intervjuu za Muscle & Fitness 2020. godine, priznao je da je trening bio "više obaveza, dio posla". Njegov dnevni unos kalorija dosezao je i do 10.000, a prehrana je bila gorivo za stroj koji je morao plivati desetke kilometara dnevno. "Jeo sam neprestano, uzimao što god sam mogao, kad god sam mogao i koliko god sam mogao", prisjetio se.

Nakon umirovljenja, taj se pristup iz temelja promijenio. "Sada dajem tijelu ono što mislim da mu treba. Ne pretjerujem ni u čemu", objasnio je. Prešao je na prehranu koja se većinom bazira na biljnim namirnicama, što je rezultiralo time da je, kako sam kaže, "mršaviji nego što je vjerojatno ikad bio u fazi nakon plivanja". Jelo mu više nije posao, već svjestan odabir za zdraviji život.

Možda najznačajnija Phelpsova transformacija dogodila se iznutra. Godinama je skrivao tešku borbu s anksioznošću i depresijom, koja bi ga pogađala nakon svakih Olimpijskih igara. Njegova najniža točka došla je nakon Londona 2012., kada je priznao da je razmišljao o samoubojstvu. "Nisam više želio biti u sportu. Nisam više želio biti živ", hrabro je podijelio 2018. godine.

Taj mračni period potaknuo ga je da potraži pomoć i postane jedan od najglasnijih zagovornika mentalnog zdravlja u svijetu sporta. Svojom ranjivošću srušio je stigmu koja okružuje vrhunske sportaše. "Shvatio sam da je u redu ne biti u redu", poručio je, inspirirajući milijune diljem svijeta. Njegova iskrenost i hrabrost da progovori o vlastitim demonima dodali su novu, ljudsku dimenziju njegovoj ostavštini, čineći ga uzorom daleko izvan bazena.

Još 2008., na vrhuncu slave, časopis People uvrstio je 23-godišnjeg Phelpsa na svoju listu najseksi muškaraca. Danas, gotovo dva desetljeća kasnije, njegovo se ime ponovno spominje u istom kontekstu, ali s potpuno novim argumentima. Dok je tada bio simbol sirove atletske snage i mladenačke dominacije, današnji Phelps zrači zrelošću, samopouzdanjem i mudrošću stečenom kroz teške životne bitke.

