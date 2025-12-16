Godine su za njega samo broj: Legendarni Japanac impresionirao sve prisutne

U Kontinentalnom kupu skijaških skokova često se susreću dva svijeta, mladi skakači koji traže put prema vrhu i iskusni veterani koji ondje pokušavaju vratiti formu ili poslati poruku izbornicima. No ono što se dogodilo proteklog vikenda u finskoj Ruki nadilazi uobičajene sportske priče. U središtu pozornosti ponovno se našao Noriaki Kasai, čovjek koji već desetljećima prkosi vremenu.

Japanska legenda skijaških skokova, u 53. godini života, osvojila je bodove oba dana natjecanja, čime je postavila novi rekord. Kasai je postao najstariji skakač u povijesti koji je u jednom natjecateljskom vikendu dvaput osvajao bodove na službenim natjecanjima.

U subotu je završio na 18. mjestu i uzeo 13 bodova, dok je u nedjelju bio još bolji 14. mjesto i 18 bodova. U sportu u kojem su stotinke i centimetri presudni, takav učinak u njegovim godinama djeluje gotovo nestvarno.

Sljedeća natjecanja Kontinentalnog kupa zakazana su za 27. i 28. prosinca u Engelbergu, u isto vrijeme kada započinje i Novogodišnja turneja u Svjetskom kupu. Logično se nameće pitanje hoće li Kasai dobiti priliku još jednom nastupiti među elitom?

A onda dolazi i ono najveće pitanje vezano uz Zimske olimpijske igre 2026. godine. Kasai je debitirao u Svjetskom kupu još davne 1988., dok je prva nacionalna natjecanja skakao kao 12-godišnjak, u vrijeme kada su se ZOI održavale u Sarajevu. Ako itko ima pravo sanjati još jedne Olimpijske igre, onda je to on.

Tijekom karijere Kasai je ostvario 17 pobjeda u Svjetskom kupu i popeo se na postolje čak 63 puta. Najbolje ukupne plasmane imao je u sezonama 1992./93. i 1998./99., kada je završio treći, dok je na Novogodišnjoj turneji u tim sezonama bio drugi.

