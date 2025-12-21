FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HOLIVUDSKI KRUGOVI /

Od Biebera do holivudske elite: Ovu zgodnu influencericu povezuju s najvećim zvijezdama

Od Biebera do holivudske elite: Ovu zgodnu influencericu povezuju s najvećim zvijezdama
Foto: Xavier Collin/image Press Agency/splashnews.com/splash/profimedia
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Chantel Jeffries (33) američka je DJ-ica, influencerica i model koja se godinama nalazi u središtu interesa svjetskih medija, ponajprije zbog svojih veza i bliskih odnosa s brojnim slavnim osobama. Javnost ju je upoznala kao bivšu djevojku Justina Biebera, a povezivalo ju se i s imenima poput The Weeknda, Machine Gun Kellyja i Dipla. Osim ljubavnog života, Chantel je izgradila karijeru na društvenim mrežama i u glazbi, gdje redovito nastupa kao DJ-ica, dok njezin stil i izgled ne prestaju privlačiti pažnju. U ovoj galeriji pogledajte kako izgleda žena koja se već godinama kreće u samom središtu holivudske elite.

21.12.2025.
21:45
Hot.hr
Cyril Moreau/bestimage/profimedia
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
HOLIVUDSKI KRUGOVI /
Od Biebera do holivudske elite: Ovu zgodnu influencericu povezuju s najvećim zvijezdama