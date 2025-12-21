Čarolija vaših jelki potpuno nas je opčinila: Ovih 40 nikako nismo htjeli da vam promaknu

Blagdanska čarolija u našoj redakciji ne jenjava — naprotiv, svakim danom sve je bogatija. Vaše božićne jelke i dalje pristižu, a utrka za najljepšu još je itekako otvorena. Od maštovitih improvizacija, jelki na zidu, pa sve do pravih raskošnih jelki, jasno je da blagdanska groznica tek hvata pravi zamah.

Svaka nova fotografija donosi neku novu priču, detalj ili ideju koja nas iznova razveseli. U toj šarenoj blagdanskoj šumi uživamo svim osjetilima, diveći se kreativnosti, toplini i osobnom pečatu koji unosite u svoje domove.

I dok se odluka o nagradama još čeka, jedno je već sada sigurno — ove jelke su pobjednici blagdanskog duha.

Zato vam donosimo još 40 vaših jelki koje su nam posebno zapele za oko i koje jednostavno nismo mogli ne podijeliti s vama.

