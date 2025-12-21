Šarmantne Makaranke ukrale sve poglede: Dvije ljepotice postale hit večeri

Središte Makarske ovih je dana zablistalo u punom blagdanskom ruhu, a adventska atmosfera privukla je brojne posjetitelje svih generacija. Klizalište je bilo puno djece i mladih koji su s osmijehom uživali u svakom krugu na ledu, dok su se stariji zadržavali uz adventske kućice, gdje su mirisi kuhanog vina, fritula i drugih delicija dodatno grijali zimsko popodne.

Šetnja gradskim trgom pretvorila se u pravo druženje na otvorenom – čulo se smijeha, glazbe i blagdanskih razgovora, a dobra hrana i kapljica bili su nezaobilazan dio ugođaja. Među mnoštvom posebno su se istaknule dvije djevojke koje su s puno vedrine i pozitive zapazile našeg fotografa te mu veselo pozirale, savršeno dočaravši opuštenu i radosnu atmosferu makarskog Adventa.

Mlade Makaranke za ovu su prigodu kombinirale neke od trenutačno najpopularnijih odjevnih komada poput širokih traperica, glomaznih tenisica ili pak dugih kaputa koji su dodatno naglasili njihov šarm.

Blagdansko ozračje u Makarskoj još je jednom pokazalo da je ovo doba godine idealno za zajedništvo, smijeh i stvaranje lijepih uspomena – od onih najmlađih pa sve do najstarijih posjetitelja.