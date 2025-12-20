Slavni i poznati pohodili meč Joshua i Paula: Lijepe žene i ekstravagantni tipovi plijenili pažnju

Rory McIlroy bio je među poznatim osobama koje su nazočile spektakularnom boksačkom meču Jakea Paula protiv Anthonyja Joshuu u Miamiju, u noći s petka na subotu po hrvatskom vremenu. Ikona iz Sjeverne Irske proglašena je "Sportskom osobom godine" u Manchesteru u četvrtak navečer. McIlroy, koji ima 36 godina, zatim je brzo otputovao u Miami kako bi gledao borbu Joshuu protiv YouTubera Paula u Kaseya Centru. Pobjednik Mastersa izjavio je:

'Ne mogu zamisliti da Joshua izgubi'

“Čestitam Jakeu što je prihvatio ovu borbu. Ne mogu vidjeti ništa osim pobjede za Joshuu. Jednostavno ne mogu zamisliti nikakav drugi ishod osim nokauta za Joshuu.”

Brojni sportaši

McIlroy nije bio jedini sportaš koji je bio prisutan, javlja britanski tabloid The Sun.

Svjetski boksački prvak Teofimo Lopez također je došao, a tu su bili i superzvijezda New York Metsa Juan Soto i njegov suigrač Starling Marte.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Britanska boksačka legenda Lennox Lewis također je bio u dvorani kako bi gledao Joshuu u akciji, pridružujući se voditeljici Kate Scott.

Golfer Ian Poulter također je osigurao mjesta uz ring, objavivši sliku i zahvaljujući Eddieju Hearnu što mu je sredio ulaznice. Voditeljica Kate Scott bila je u društvu Laile Ali, Andrea Warda i Lennoxa Lewisa. I brojni glazbenici bili su u dvorani, uključujući Ricka Rossa, Shaggya i Timbalanda.

Podigao majicu

Pjevačica Skye Bishop izvodila je "God Save The King" prije nego što su započele borbe. Rapper 6ix 9ine viđen je iza scene s Paulom, a kasnije se pridružio Paulovom izlasku na ring.

Komičar Bert Kreischer podigao je majicu kada se pojavio na crvenom tepihu.

“Cilj je bio izbaciti Jakea Paula i povrijediti ga. Jake Paul je večeras stvarno dobro odradio. Moram mu odati priznanje, stalno je ustajao.”

Osnivač Barstool Sportsa Dave Portney viđen je zamišljen prije borbe. Naravno, Paulov stariji brat Logan također je bio s njim iza scene, a potom je s ringsidea davao upute. Joshua je na kraju pobijedio Paula nokautom u šestoj rundi.

Govoreći za Ariela Helwanija u ringu nakon borbe, Joshua je izjavio:

“Nije to bila moja najbolja izvedba, a Jake Paul je stvarno dobar.”

Joshua se poigrao s Paulom

Britanski boksač Anthony Joshua, bivši svjetski prvak u teškoj kategoriji, u šestoj rundi je u Miamiju nokautirao YouTubera i boksača Jakea Paula.

U ovoj borbi, koju je prenosio streaming gigant Netflix, suočila su se dva boksača vrlo različitih razina vještina i fizičke građe za procijenjeni novčani iznos od čak 184 milijuna dolara.

Godinu dana nakon pobjede protiv 58-godišnjeg Mikea Tysona, Jake Paul (185 cm, 98 kg), bivša američka internet senzacija koja je postala promotor i profesionalni boksač, suočio se s mnogo mlađim i opasnijim protivnikom u Joshui (188 cm, 108 kg), 36-godišnjakom, olimpijskim prvakom iz 2012. te bivšim svjetskim prvakom u teškoj kategoriji.

Paul (28) se isprva trebao suočiti s Amerikancem Gervontom Davisom, još jednim velikim imenom, ali u mnogo nižoj težinskoj kategoriji, no prošli mjesec je promijenio planove nakon što su protiv Davisa iznesene nove optužbe za obiteljsko nasilje.

Prve runde borbe ponudile su loš spektakl, Paul se mučio održavati ravnotežu, dok je Joshua ostao pasivan unatoč svojoj očitoj nadmoći. Nakon što je prvi put srušen, i to dvaput u 5. rundi, Paul je konačno primio težak udarac u 6. rundi i borba je bila gotova, a u dvorani je zavladalo olakšanje kada je ustao i napustio ring bez pomoći.

"Ludo sam se zabavio, a Anthony Joshua je sjajan borac. Pobijedio me, ali to je sport. Slomljena mi je čeljust, ali nema veze. Vratit ću se i osvojiti titulu svjetskog prvaka", kazao je u svom stilu Paul.

POGLEDAJTE VIDEO: Novi Mike Tyson mijenja lice i naličje boksa: 'To što se priča o njemu je istina'. Hrvoje Sep govori i o meču Joshua - Paul.