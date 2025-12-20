Anthony Joshua 'masakrirao' Jakea Paula: Slomio mu čeljust i umalo izbio zube

Bivši YouTuber Jake Paul nije uspio jutros po našem vremenu u Miamiju pobijediti bivšeg svjetskog prvaka Anthonyja Joshuu. Britanac je u šestoj rundi nokautirao Jakea Paula i nanio mu ozbiljne ozljede.

Prva runda bila je razočaravajuća, s tek pet udaraca, od kojih je Paul pogodio tri, a Joshua dva, dok je Britanac lovio Jakea, koji je bio niži i puno brži. U drugoj rundi Joshua opet nije uspio zadati ozbiljan udarac, a Paul se čak i nasmijao nakon što je Britanac promašio.

No, Joshua je zadao osam udaraca, dok je Jake pogodio četiri. Iako je Joshua promašivao, u trećoj rundi je ponovno zadao više udaraca (7:3), ali to nije bilo dovoljno da uzdrma Paula. U četvrtoj rundi Paul je na početku dvaput pogodio Joshuu, no nekoliko puta je okliznuo i pao, što je dodatno razbjesnilo i publiku i Joshuu, koji ga je udario dok je Paul klečao.

"Navijači nisu platili da gledaju ovo!" uzviknuo je komentator, dok suci četvrtu rundu dodjeljuju Paulu, iako je Joshua imao prednost u prvoj polovici borbe. Publika je zviždala, a tek u petoj rundi borba je postala uzbudljivija. Paul je počeo razmjenjivati udarce, ali se našao u dva nokdauna, pri čemu je šepao zbog pogrešnog stava, ali uspio je izdržati do kraja runde. U šestoj rundi Paul je opet pao, sudac mu je brojao do tri, zatim je spuštao ruke i nasmijao se, a zatim dobio ozbiljan udarac. Više nije mogao ustati, a borba je bila gotova.

U dvorani je zavladalo olakšanje kada je ustao i napustio ring bez pomoći.

"Ludo sam se zabavio, a Anthony Joshua je sjajan borac. Pobijedio me, ali to je sport. Slomljena mi je čeljust, ali nema veze. Vratit ću se i osvojiti titulu svjetskog prvaka", kazao je u svom stilu Paul.