Slavna glumica pokazala nevjerojatnu figuru: Nećete vjerovati koliko ima godina

Kubanska glumica Ana de Armas (37) oduševljava svojim zanosnim izgledom. Poznata je po ulogama u filmovima poput Blade Runner 2049, Knives Out i No Time to Die. Ana se ove godine posebno istaknula u akcijskom hitu Ballerina, gdje glumi lik Eve Macarro. Osim filmskih uloga, pažnju je privukla i portretiranjem Marilyn Monroe u biografskoj drami Blonde. Njezina kombinacija talenta, šarma i mladolikog izgleda čini je jednom od najzanimljivijih glumica današnjice.